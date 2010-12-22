ارگانهای مختلف برای صنعتی شدن فارس همکاری کنند

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، جمال رازقی پیش از ظهر چهارشنبه در دیدار با مدیران و روسای شعب تامین اجتماعی فارس گفت: فارس استان صنعتی نیست و سالیان سال با چشم کشاورزی به آن نگاه شده است که در این خصوص اگر امروز توقع صنعتی شدن را داریم باید برخی از دیدگاه های مسئولین تغییر کند.

وی ادامه داد: یکی از مشکلات صنعتگران فعال استان بحث قوانین تامین اجتماعی است که با دریافت بیشترین هرینه کمترین خدمات را به صنعتگر ارایه می کند.

رازقی یادآورشد: در حال حاضر صنعتگران و کارخانه داران باید با استفاده از بیمه های تکمیلی و پرداخت هزینه های فراوان خود را در مقابل آثار برخی از قوانین تامین اجتماعی بیمه کنند.

رئیس اتاق بازرگانی فارس در ادامه سخنان خود خاطرنشان کرد: کل فروش محصولات کشاورزی فارس حدود پنج هزار میلیارد تومان است در حالیکه یکی از استانهای همسایه از فعالیت سه کارخانه درآمد 9 هزار و 500 میلیارد تومانی کسب می کند که این آمار نشان دهنده آن است که باید سازمانهای مختلف امکانات و جوایز مناسبی را برای ادامه کار و توسعه صنعت پرداخت کنند نه اینکه با قوانین و رفتارهای ناپسند در مفابل صنعتگران ایستادگی کنند.