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۱ دی ۱۳۸۹، ۱۴:۳۵

در ارتباط با دادگاه حریری؛

حزب الله لبنان از مواضع شجاعانه مقام معظم رهبری تمجید کرد

حزب الله لبنان از مواضع شجاعانه مقام معظم رهبری تمجید کرد

حزب الله لبنان در واکنش به مواضع اخیر مقام معظم رهبری در قبال دادگاه ترور حریری اعلام کرد: مواضع حضرت آیت الله خامنه ای در مسئله دادگاه بین المللی تعبیر واضح و شفافی از دیدگاه تمام حامیان وحدت و مقاومت در جهان اسلام و عرب است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری المنار، رهبر معظم انقلاب اخیرا در دیدار امیر قطر تاکید کردند: دادگاه ترور رفیق حریری، دادگاهی فرمایشی است و هر حکمی بدهد مردود است.

حزب الله لبنان با تمجید از این مواضع، در بیانیه ای تاکید کرد: این موضع گیری با تلاشهای تقدیرآمیز سوریه و عربستان در لبنان تعارضی ندارد. اما متاسفانه برخی اشخاص قدرت تحلیل ندارند و یا آنچه را که می بینند نمی توانند درک کنند. اظهارات ایشان واضح است، ایشان خواستار مقابله با توطئه از راه عقل و حکمت شده اند.

در ادامه بیانیه حزب الله لبنان آمده است: موضع حضرت آیت الله خامنه ای، موضع کسانی است که با توطئه چینی آمریکا و رژیم صهیونیستی در منطقه مخالف هستند. این موضعی شجاعانه است که ملت های منطقه را در برابر طرحهای ظالمانه دشمنان پشتبیانی می کند.

حزب الله موضع اخیر مقام معظم رهبری را استوار بر پایه ای مشروع و سیاسی دانسته که بر اساس اطلاعات و شواهدی اتخاذ شده که بر حق بودن این موضع تاکید می ورزد، مسائل را به سیاق طبیعی خود بازمی گرداند و افکار عمومی را روشن می کند.

از سوی دیگر، "سعد الحریری" نخست وزیر روز گذشته در کنفرانسی خبری در بیروت اعلام کرد: اظهارات اخیر رهبر جمهوری اسلامی ایران تاثیری بر تلاشهای عربستان سعودی و سوریه در مسئله حکم احتمالی دادگاه نخواهد داشت و این محور همچنان به تلاشهای خود ادامه می دهد.

کد مطلب 1215526

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