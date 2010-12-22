تغییرات دولت تاثیری در اجرای هدفمند کردن یارانه ها ندارد

محسن کوهکن در گفتگو با خبرنگار مهر در بیان تغییر و تحولات اخیر که اکنون در دولت بوجود آمده است، گفت: تغییر افراد از اختیارات قانونی رئیس جمهور است اما آیا این تغییرات در زمان حاضر به مصلحت است یا نه موضوع این است که رئیس سازمان ملی جوانان و انتخاب او به عنوان مشاور نمی تواند مشکلی را ایجاد کند اما شیوه برکناری متکی در حالیکه وی در ماموریت خارج از کشور به سر می برد اصلا خوب نبود چرا که طرف های بین المللی این برداشت را دارند که تغییر وزیر امور خارجه به معنای تغییر سیاست ها و مواضع سیاست خارجی ایران است در حالیکه ما در درون کشور می دانیم که اینطور نیست.

وی افزود: درست است که ما مطلعیم هر فردی که در جایگاه وزیرامور خارجه قرار بگیرد باید سیاست های جمهوری اسلامی را اجرا کند و تغییر رفتار به معنای تغییر مواضع سیاست خارجی ایران نیست اما در عرصه بین المللی اینگونه تعبیر نمی شود.

کوهکن همچنین در بیان اینکه آیا این تغییرات می تواند تاثیری در هدفمند کردن یارانه ها و اجرای درست آن بگذارد گفت: تعابیر مختلفی از این موضوع می شود اما به نظر من بهتر است قانون هدفمندی یارانه ها در شرایطی آرام اجرا شود و برای اجرای درست این قانون نیازمند آرامش و اطمینان قلبی مردم هستیم.

وی با اشاره به اینکه پیشنهاداتی مبنی بر ایجاد شرایطی برای ضابطه مند شدن تغییرات در دولت نیز گفت: می توان طرحی را در مجلس برای ضابطه مند کردن تغییرات در دولت آورد اما باید توجه داشت که این طرح نیز باید در چارچوب قانون باشد و مجلس برای نظارت بیشتر بر حسن اجرای امور و انجام وظایف مدیریتی خود می تواند چنین طرحی را ترسیم و ساماندهی دهد و این طرح باید در مجلس و به صورت داخلی باشد.

کوهکن همچنین از مطرح شدن چنین طرحی استقبال کرد و گفت: ضابطه مند کردن و ساماندهی نظارت بر حسن اجرای امور بسیار خوب است و می تواند به مدیریت بیشتر در مجلس کمک کند اما این نباید به معنای مداخله قوا استنباط شود چرا که اگر اینگونه باشد خلاف قانون است.