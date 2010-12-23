کشف مواد مخدر از بدن یک قاچاقچی/ شوک هدفمندی به ترافیک تهران

به گزارش خبرنگار مهر، اسیدپاشی به خواهر شوهر و سه فرزندش یکی از مهمترین و تلخترین حوادث هفته گذشته بود. در این حادثه یک زن به علت افسردگی پس از زایمان اقدام به ریختن اسید بر روی خواهر شوهر و سه فرزند هشت ساله، 6 ساله و 5/1 ساله وی کرد. هم‌اکنون مریم و دخترش (آرزو هشت ساله) که به شدت آسیب دیده‌اند در بیمارستان سوانح و سوختگی شهید مطهری تهران تحت درمان قرار دارند. اما آتنا، یک سال و نیمه و یلدا، 6 ساله پس از درمان و بهبود نسبی مرخص شده‌اند.



کشف یک کیلو مواد مخدر از بدن یک قاچاقچی

کشف یک کیلو مواد مخدر از بدن یک قاچاقچی در سیستان و بلوچستان و همچنین کشف 134 بسته تریاک از جسد مردی 35 ساله در محور تهران - زنجان از دیگر رویدادهای هفته گذشته بوده است.

انتشار عسکهای 20 دختر در فیس بوک



جوانی که متهم است عکسهای نامناسب 20 دختر جوان را در فیس‌بوک منتشر کرده از سوی دادیار ویژه رسیدگی به جرائم رایانه‌ای تحت بازجویی قرار گرفت. متهم با اعتراف به جرم ارتکابی مدعی شد که این افراد با اختیار خود به آتلیه آمده و عکس انداخته‌اند اما او یک نسخه از عکس این افراد را در صفحه فیس‌بوک خود منتشر کرده است.

ابلاغ قانون جدید مبارزه با مواد مخدر



این قانون برخلاف ضرورت در تصویب و ابلاغ پس از سالها در 28 آذرماه از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ شد تا از این پس تولید و توزیع کنندگان مواد مخدر صنعتی نیز در زمره سایر مجرمان مواد مخدر قرار گیرند و برخوردهای قاطع و موثری با آنان صورت گیرد.

هدفمندی ترافیک تهران را کاهش داد



در پی اجرای هدفمندی یارانه ها و افزایش قیمت سوخت ترافیک تهران کاهش داشت به نحوی که به گفته سردار رحیمی رئیس پلیس راهور تهران ترافیک تهران در روز اول اجرای طرح هدفمندی یارانه ها ترافیک 10 درصد نسبت به روزهای عادی کاهش داشت.