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۱ دی ۱۳۸۹، ۱۵:۱۸

برنامه "صبحی دیگر" در سال 90 تغییر می‌کند

رامین موسوی ملکی، تهیه‌کننده و کارگردان برنامه "صبحی دیگر" در شبکه آموزش از ادامه یافتن برنامه "صبحی دیگر" در سال 90 همراه با تغییرات خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، رامین موسوی ملکی با اعلام این خبر افزود: برنامه زنده "صبحی دیگر" همچنان ادامه دارد و در سال 90 با تغییراتی در ساختار برنامه بر روی آنتن شبکه آموزش خواهد رفت.
 
وی اظهار داشت:‌ این برنامه با رویکرد آموزشی سعی دارد تا گفتگوهایی را در حوزه مسائل مختلف چون فرهنگ و هنر، رسانه، بهداشت روان، اقتصاد و خانواده، محیط زیست، اخلاق خانواده و... پخش کند.
 
موسوی ملکی به ساختار فانتزی برنامه اشاره کرد و گفت: نگاه‌هایمان باید مدرن و جوان پسند باشد و با همین ساختار گفتگوهایمان را نیز پیش می‌بریم. چون با توجه به بحث آموزشی برنامه در مرحله اول باید جذب مخاطب را مدنظر داشته باشیم و به همین دلیل از همان ابتدا نسبت به وله‌ها و دکور برنامه خیلی حساسیت داشتیم.
 
برنامه زنده "صبحی دیگر" هر روز ساعت 9:15 به مدت 120 دقیقه با اجرای نیما کرمی، علی نیکزاد و ندا نظربلند و ... از شبکه آموزش پخش می‌شود.
کد مطلب 1215537

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