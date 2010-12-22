به گزارش خبرگزاری مهر، رامین موسوی ملکی با اعلام این خبر افزود: برنامه زنده "صبحی دیگر" همچنان ادامه دارد و در سال 90 با تغییراتی در ساختار برنامه بر روی آنتن شبکه آموزش خواهد رفت.

وی اظهار داشت:‌ این برنامه با رویکرد آموزشی سعی دارد تا گفتگوهایی را در حوزه مسائل مختلف چون فرهنگ و هنر، رسانه، بهداشت روان، اقتصاد و خانواده، محیط زیست، اخلاق خانواده و... پخش کند.

موسوی ملکی به ساختار فانتزی برنامه اشاره کرد و گفت: نگاه‌هایمان باید مدرن و جوان پسند باشد و با همین ساختار گفتگوهایمان را نیز پیش می‌بریم. چون با توجه به بحث آموزشی برنامه در مرحله اول باید جذب مخاطب را مدنظر داشته باشیم و به همین دلیل از همان ابتدا نسبت به وله‌ها و دکور برنامه خیلی حساسیت داشتیم.

برنامه زنده "صبحی دیگر" هر روز ساعت 9:15 به مدت 120 دقیقه با اجرای نیما کرمی، علی نیکزاد و ندا نظربلند و ... از شبکه آموزش پخش می‌شود.