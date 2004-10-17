افزايش ساعت درس تربيت بدني در مدارس

دكتر علي رضا رمضاني در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر با تاكيد بر اينكه در سال تحصيلي جاري وزارت آموزش و پرورش با كمبود بيش از 13 هزار معلم ورزش روبه روست ، افزود : در حال حاضر فضاي ورزشي دانش آموزان كشور فقط سه صدم متر مربع است كه اين فضا بايد تا پايان برنامه چهارم توسعه به يك متر مربع برسد.

وي با اشاره به اينكه كتاب راهنماي درس تربيت بدني در پايه دوم ابتدايي از سال تحصيلي جاري سراسري شده است ، گفت : در سال تحصيلي گذشته با توجه به اينكه كتاب راهنماي درس تربيت بدني در پايه اول ابتدايي سراسري شد ، بيش از 30 هزار معلم براي تدريس درس تربيت بدني دراين پايه توسط 600 فارغ التحصيل تربيت بدني درشهرهاي تهران ، شيراز ، مشهد، تبريز و اصفهان دوره هاي آموزشي را طي كردند كه اين روند درباره تدريس درس تربيت بدني در پايه دوم ابتدايي نيز اجرا مي شود.

مدير كل دفتر تحقيقات و توسعه معاونت تربيت بدني و تندرستي وزارت آموزش و پرورش همچنين با تاكيد بر اينكه در صورت تصويب سازمان پژوهش و برنامه ريزي ، معلمان دوره ابتدايي كه دانشجوي تربيت معلم هستند بايد 12 واحد درسي تربيت بدني را بگذرانند ، اظهار كرد : اين طرح از سوي دفتر تحقيقات و توسعه تربيت بدني به سازمان پژوهش و برنامه ريزي وزارت آموزش و پرورش به منظور جبران كمبود معلم ورزش در مدارس كشور پيشنهاد شده است.