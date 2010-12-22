تولید بیش از 800 هزار تن گندم در آذربایجان شرقی

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، مسعود محمدیان پیش از ظهر چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران شکست رکورد تولید و ذخیرهسازی بیش از 800 هزار تن گندم را بزرگترین فاکتور بخش کشاورزی استان در سال اخیر دانست و اظهار داشت: این باور که باید از تولیدات کشاورزی و زارعان حمایتهای لازم صورت گیرد جزو اعتقادات مجموعه دولت دهم است زیرا که این گروه نقش ویژهای در امنیت غذایی دارند و باید از آنها به عنوان عامل مهم در عرصه اقتصاد کشور حمایتهای لازم را انجام داد.
وی با اشاره به اینکه در شرایط خشکسالی تولید پایدار تداوم مییابد، ادامه داد: در طول طرح هدفمندسازی یارانهها و طی سالهای برنامه پنجم توسعه کل اراضی کشاورزی استان به ساماندهی نوین آبیاری مجهز میشوند که در این صورت حتی با بروز خشکسالی نیز امنیت غذایی و تولید پایدار محصولات کشاورزی حفظ میشود.
محمدیان با تاکید بر اهمیت بیمه در بخش کشاورزی گفت: در پنج سال گذشته اعتبارات بیمهای بخش کشاورزی 11 برابر رشد داشته و در سالجاری نیز از طرف دولت شش هزار و 500 میلیارد ریال به این امر اختصاص یافته که قدم بسیار بزرگی برای امنیت تولید و سرمایهگذاری در بخش کشاورزی محسوب میشود.
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