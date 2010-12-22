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۱ دی ۱۳۸۹، ۱۴:۲۰

تولید بیش از 800 هزار تن گندم در آذربایجان شرقی

تولید بیش از 800 هزار تن گندم در آذربایجان شرقی

تبریز - خبرگزاری مهر: رئیس جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی از تولید و ذخیره سازی بیش از 800 هزار تن گندم در آذربایجان شرقی خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، مسعود محمدیان پیش از ظهر چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران شکست رکورد تولید و ذخیره‌سازی بیش از 800 هزار تن گندم را بزرگ‌ترین فاکتور بخش کشاورزی استان در سال اخیر دانست و اظهار داشت: ‌این باور که باید از تولیدات کشاورزی و زارعان حمایت‌های لازم صورت گیرد جزو اعتقادات مجموعه دولت دهم است زیرا که این گروه نقش وی‍ژه‌ای در امنیت غذایی دارند و باید از آنها به عنوان عامل مهم در عرصه اقتصاد کشور حمایت‌های لازم را انجام داد.

وی با اشاره به اینکه در شرایط خشکسالی تولید پایدار تداوم می‌یابد، ادامه داد: در طول طرح هدفمندسازی یارانه‌ها و طی سال‌های برنامه پنجم توسعه کل اراضی کشاورزی استان به ساماندهی نوین آبیاری مجهز می‌شوند که در این صورت حتی با بروز خشکسالی نیز امنیت غذایی و تولید پایدار محصولات کشاورزی حفظ می‌شود.

محمدیان با تاکید بر اهمیت بیمه در بخش کشاورزی گفت: در پنج سال گذشته اعتبارات بیمه‌ای بخش کشاورزی 11 برابر رشد داشته و در سال‌جاری نیز از طرف دولت شش هزار و 500 میلیارد ریال به این امر اختصاص یافته که قدم بسیار بزرگی برای امنیت تولید و سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی محسوب می‌شود

کد مطلب 1215541

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