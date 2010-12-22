تولید بیش از 800 هزار تن گندم در آذربایجان شرقی

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، مسعود محمدیان پیش از ظهر چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران شکست رکورد تولید و ذخیره‌سازی بیش از 800 هزار تن گندم را بزرگ‌ترین فاکتور بخش کشاورزی استان در سال اخیر دانست و اظهار داشت: ‌این باور که باید از تولیدات کشاورزی و زارعان حمایت‌های لازم صورت گیرد جزو اعتقادات مجموعه دولت دهم است زیرا که این گروه نقش وی‍ژه‌ای در امنیت غذایی دارند و باید از آنها به عنوان عامل مهم در عرصه اقتصاد کشور حمایت‌های لازم را انجام داد.

وی با اشاره به اینکه در شرایط خشکسالی تولید پایدار تداوم می‌یابد، ادامه داد: در طول طرح هدفمندسازی یارانه‌ها و طی سال‌های برنامه پنجم توسعه کل اراضی کشاورزی استان به ساماندهی نوین آبیاری مجهز می‌شوند که در این صورت حتی با بروز خشکسالی نیز امنیت غذایی و تولید پایدار محصولات کشاورزی حفظ می‌شود .