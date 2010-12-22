107 طرح آمایش صنعت فارس به بانک معرفی شده است

به گزارش خبرگزاری مهر از شیراز،غفار صفری در خصوص وضعیت صنایع استان در بخش طرح های امایش صنعت گفت:از محل تسهیلات آمایش صنعتی و معدنی استان تا کنون 88 طرح ایجادی به مبلغ تسهیلات 26 هزارو 694 میلیارد ریال در کمیسیون ویژه آمایش استان مصوب گردیده است.

وی افزود:از این تعداد تا کنون 54 طرح مراحل تصویب وزارت را طی کرده و جهت دریافت تسهیلات به مبلغ 16 هزار و 976 میلیارد ریال به بانک صنعت و معدن استان یا کشور معرفی شده اند.

سرپرست سازمان صنایع و معادن فارس اضافه کرد:در بخش تسهیلات جهت تکمیل و راه اندازی طرح های نیمه تمام تا کنون 136 طرح با مبلغ دو هزار و 854 میلیارد ریال (128 درصد سهمیه تخصصی به استان در این بخش) در کمیسیون ویژه آمایش استان تصویب شده ، که از این تعداد تا کنون 107 طرح جهت دریافت تسهیلات به مبلغ دو هزار و 50 میلیارد ریال به بانک معرفی شده است .

صفری ادامه داد: 238 طرح واحد صنعتی فعال جهت اخذ دو هزار و507 میلیارد ریال تسهیلات سرمایه در گردش از این محل، در کمیسیون ویژه آمایش استان مصوب و 226 طرح جهت دریافت دو هزار و 652 میلیارد ریال تسهیلات به بانک معرفی شده اند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تسهیلات بنگاههای زودبازده گفت :از محل بنگاههای زودبازده طی سالهای 84 تا کنون تعداد دو هزار و 186 طرح با مبلغ 20 هزار و 486 میلیارد ریال و اشتغال 39 هزار و 105 نفر از طرف سازمان صنایع و معادن فارس به بانکهای عامل معرفی شده اند و تا کنون سک هزارو 323 واحد تسهیلات به مبلغ شش هزار و 816 میلیارد ریال را دریافت نموده و 348 واحد با اشتغال شش هزار و 597 نفر به مرحله تولید و بهره برداری رسیده اند و همچنین 291 واحد صنعتی فعال از این محل تسهیلات سرمایه در گردش به مبلغ یک هزار و 776 میلیارد ریال دریافت کرده اند.

صفری افزود: سازمان صنایع و معادن استان فارس 40درصد از کل تسهیلات این بخش در استان را به خود اختصاص داده و همچنین صنعت و معدن استان فارس از نظر تعداد و همچنین مبلغ تسهیلات مصوب انعقاد قرار داد شده و نیز دریافتی در کشور رتبه چهارم را دارد.