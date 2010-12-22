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۱ دی ۱۳۸۹، ۱۴:۳۴

صفری:

107 طرح آمایش صنعت فارس به بانک معرفی شده است

107 طرح آمایش صنعت فارس به بانک معرفی شده است

شیراز - خبرگزاری مهر: سرپرست سازمان صنایع و معادن فارس از معرفی 107 طرح امایش صنعتی برای دریافت تسهیلات به بانک خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر از شیراز،غفار صفری در خصوص وضعیت صنایع استان در بخش طرح های امایش صنعت گفت:از محل تسهیلات آمایش صنعتی و معدنی استان تا کنون 88 طرح ایجادی به مبلغ تسهیلات 26 هزارو 694 میلیارد ریال در کمیسیون ویژه آمایش استان مصوب گردیده است.

وی افزود:از این تعداد تا کنون 54 طرح مراحل تصویب وزارت را طی کرده و جهت دریافت تسهیلات به مبلغ 16 هزار و 976 میلیارد ریال به بانک صنعت و معدن استان یا کشور معرفی شده اند.

سرپرست سازمان صنایع و معادن فارس اضافه کرد:در بخش تسهیلات جهت تکمیل و راه اندازی طرح های نیمه تمام تا کنون 136 طرح با مبلغ دو هزار و 854 میلیارد ریال (128 درصد سهمیه تخصصی به استان در این بخش) در کمیسیون ویژه آمایش استان تصویب شده ، که از این تعداد تا کنون 107 طرح جهت دریافت تسهیلات به مبلغ دو هزار و 50 میلیارد ریال به بانک معرفی شده است .

صفری ادامه داد: 238 طرح واحد صنعتی فعال جهت اخذ دو هزار و507 میلیارد ریال تسهیلات سرمایه در گردش از این محل، در کمیسیون ویژه آمایش استان مصوب و 226 طرح جهت دریافت دو هزار و 652 میلیارد ریال تسهیلات به بانک معرفی شده اند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تسهیلات بنگاههای زودبازده گفت :از محل بنگاههای زودبازده طی سالهای 84 تا کنون تعداد دو هزار و 186 طرح با مبلغ 20 هزار و 486 میلیارد ریال و اشتغال 39 هزار و 105 نفر از طرف سازمان صنایع و معادن فارس به بانکهای عامل معرفی شده اند و تا کنون سک هزارو 323 واحد تسهیلات به مبلغ شش هزار و 816 میلیارد ریال را دریافت نموده و 348 واحد با اشتغال شش هزار و 597 نفر به مرحله تولید و بهره برداری رسیده اند و همچنین 291 واحد صنعتی فعال از این محل تسهیلات سرمایه در گردش به مبلغ یک هزار و 776 میلیارد ریال دریافت کرده اند.

صفری افزود: سازمان صنایع و معادن استان فارس 40درصد از کل تسهیلات این بخش در استان را به خود اختصاص داده و همچنین صنعت و معدن استان فارس از نظر تعداد و همچنین مبلغ تسهیلات مصوب انعقاد قرار داد شده و نیز دریافتی در کشور رتبه چهارم را دارد.

کد مطلب 1215543

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