برنامه های آموزشی دانشگاه های مناطق بیشتر شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمد مهدی ناصحی ظهر چهارشنبه در نشست مشترک هیئت رئیسه دانشگاه های علوم پزشکی مازندران و گلستان با اشاره به افق 1404 افزود : با تفاهم و هم افزایی توان علمی دانشگاهها و مراکز علمی میتوان به چشم انداز سند 1404 دست یافت.

وی خاطر نشان کرد: به منظور استفاده بهینه از پتانسیل موجود در دو دانشگاه و ظرفیتها و توانایی‌های آموزشی، پژوهشی، بهداشتی و درمانی، فرهنگی و فوق برنامه تفاهم‌نامه دو جانبه‌ای مابین دو دانشگاه منعقد می شود.

ناصحی اجرای برنامه‌های آموزشی مشترک بین دو دانشگاه ، تبادل دستیاران برای گذراندن روتیشن‌های (rotations) رشته‌های مختلف، برگزاری دوره‌های مشترک کوتاه مدت آموزشی براساس قوانین و مقررات را از دیگر اهداف این نشست مشترک عنوان کرد.

وی افزود: دو دانشگاه می توانند در زمینه برگزاری دوره‌های کوتاه مدت و تک درس برای فراگیران شاغل در دو دانشگاه، حمایت از پایان‌نامه‌های تحصیلات تکمیلی دانشجویان طرفین با تسهیل تصویب و اجرای پایان‌نامه‌های مشترک مربوط به دانشجویان طرفین و انجام طرحهای پژوهشی مشترک مراکز تحقیقاتی و اعضای هیات علمی و پژوهشگران با همدیگر همکاریهای خوبی داشته باشند.

شهریار سمنانی، رئیس دانشگاه علوم پزشکی گلستان با تاکید بر تفاهم و تبادل اطلاعات بدون مرزبندی ها افزود: نشست های آموزشی، تورهای آموزشی، تبادل اطلاعات در موارد جالب بیماریها، گزارش صبحگاهی مشترک موجب ارتقای سطح علمی دانشگاهها خواهد شد.

سمنانی افزود: همکاری مشترک در زمینه ایجاد نظام مراقبت، غربالگری، همکاریهای مشترک درمانی بین مراکز آموزشی درمانی و بیمارستانهای تابع دو دانشگاه تالیف، ترجمه و انتشار مشترک کتب، متون و نشریات تخصصی برگزاری سمینارها و کنفرانسهای علمی از دیگر اهداف این نشست مشترک است.