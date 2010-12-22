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۱ دی ۱۳۸۹، ۱۴:۴۲

ناصحی خواستار شد:

برنامه های آموزشی دانشگاه های مناطق بیشتر شود

برنامه های آموزشی دانشگاه های مناطق بیشتر شود

ساری - خبرگزاری مهر: قائم مقام وزیر بهداشت، خواستار اجرایی شدن بیشتر برنامه های آموزشی دانشگاه های مناطق شد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد مهدی ناصحی ظهر چهارشنبه در نشست مشترک هیئت رئیسه دانشگاه های علوم پزشکی مازندران و گلستان با اشاره به افق 1404 افزود : با تفاهم و هم افزایی توان علمی دانشگاهها و مراکز علمی میتوان به چشم انداز سند 1404 دست یافت.

وی خاطر نشان کرد: به منظور استفاده بهینه از پتانسیل موجود در دو دانشگاه و ظرفیتها و توانایی‌های آموزشی، پژوهشی، بهداشتی و درمانی، فرهنگی و فوق برنامه تفاهم‌نامه دو جانبه‌ای مابین دو دانشگاه منعقد  می شود.

ناصحی اجرای برنامه‌های آموزشی مشترک بین دو دانشگاه ، تبادل دستیاران برای گذراندن روتیشن‌های (rotations) رشته‌های مختلف، برگزاری دوره‌های مشترک کوتاه مدت آموزشی براساس قوانین و مقررات را از دیگر اهداف این نشست مشترک عنوان کرد.

وی افزود: دو دانشگاه می توانند در زمینه برگزاری دوره‌های کوتاه مدت و تک درس برای فراگیران شاغل در دو دانشگاه، حمایت از پایان‌نامه‌های تحصیلات تکمیلی دانشجویان طرفین با تسهیل تصویب و اجرای پایان‌نامه‌های مشترک مربوط به دانشجویان طرفین و انجام طرحهای پژوهشی مشترک مراکز تحقیقاتی و اعضای هیات علمی و پژوهشگران با همدیگر همکاریهای خوبی داشته باشند.

شهریار سمنانی، رئیس دانشگاه علوم پزشکی گلستان با تاکید بر تفاهم و تبادل اطلاعات بدون مرزبندی ها افزود: نشست های آموزشی، تورهای آموزشی، تبادل اطلاعات در  موارد جالب بیماریها، گزارش صبحگاهی مشترک موجب ارتقای سطح علمی دانشگاهها خواهد شد.

سمنانی افزود: همکاری مشترک در زمینه ایجاد نظام مراقبت، غربالگری، همکاریهای مشترک درمانی بین مراکز آموزشی درمانی و بیمارستانهای تابع دو دانشگاه تالیف، ترجمه و انتشار مشترک کتب، متون و نشریات تخصصی برگزاری سمینارها و کنفرانسهای علمی از دیگر اهداف این نشست مشترک است.

کد مطلب 1215544

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