تابلوهای ایمنی در راههای روستایی کشور نصب می شود

به گزارش خبرنگار مهر در اراک سید حسین میرشفیع ظهر چهارشنبه بمناسبت روز راهدار در اراک افزود: در این طرح با مشارکت روستاییان و در اختیار گذاشتن تابلوهای ایمنی و جاده ای، علائم در راههای روستایی نصب می شود.

وی با بیان اینکه این طرح بزودی در کشور اجرایی می شود، تصریح کرد: با اجرای این طرح امیدواریم جهشی در وضعیت علائم راههای روستایی اتفاق بیفتد.

میرشفیع با بیان اینکه از 151 هزار کیلومتر راه روستایی بالای 20 خانوار 85 هزار کیلومتر آن آسفالت شده است، اظهارداشت: تا پایان امسال چهار هزار کیلومتر از راههای روستایی کشور آسفالت می شوند.



وی بودجه مصوب امسال را در بخش راه روستایی 455 میلیارد تومان عنوان کرد و گفت: 28 درصد این بودجه کاهش داشته و هم اکنون 328 میلیارد تومان برای اجرای برنامه هایی راههای روستایی قرار گرفته است.

معاون ساخت و نگهداری راه روستایی وزارت راه و ترابری با اشاره به برنامه پنجم توسعه اظهار داشت: کلیه روستاهای بالای 20 خانوار تا پایان برنامه پنجم توسعه از راه روستایی آسفالته برخوردار می شوند.

وی حمل و نقل عمومی روستاها، نگهداری و ایمن سازی راههای روستایی را از دیگر موارد این ماده قانونی عنوان کرد و افزود: در برنامه پنجم احداث 32 هزار کیلومتر راه جدید با 92 هزار میلیارد ریال پیش بینی شده است که امیدواریم با تامین منابع مالی مناسب این برنامه ها طی پنج سال آینده اجرایی می شود.

مدیرکل راه و ترابری استان مرکزی نیز در این مراسم گفت: راههای ارتباطی به عنوان مهمترین عامل توسعه در هر کشور است.

غلامرضا خرمی افزود: با افزایش و توسعه راه‌های کشور ماموریت راهداران سنگین‌تر می‌شود و حاصل تلاش شبانه‌روزی راهداران، ایجاد بستری مناسب برای استفاده هموطنان از این سرمایه‌های ملی است.

گفتنی است در پایان این مراسم از راهداران نمونه استان مرکزی با اهداء لوح تقدیر شد.