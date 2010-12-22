پژوهش های روستایی مورد حمایت همه جانبه قرار می گیرد

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، محمود صلاحی ظهر چهارشنبه در نشست خبری در نمایشگاه هفته پژوهش و فناوری اظهارداشت: امسال سال شکوفایی در روستاهاست و دستگاههای اجرایی باید به سمت پژوهشهای روستایی گام بردارند .

وی نمایشگاه پژوهش و فناوری را نگین تمامی نمایشگاه های استان و کشور دانست و تصریح کرد: هیچ فعالیتی بدون پژوهش در روستاها نمی تواند به سرانجام برسد .

استاندار خراسان رضوی با تاکید بر افزایش زمان برگزاری نمایشگاه پژوهش و فناوری استان در سال های آتی ادامه داد: شهرستان های استان نیز باید در سال های آینده در این حرکت عظیم علمی و پژوهشی شرکت کنند و این نمایشگاه در تمامی شهرستان های استان نیز برگزار شود.

وی همچنین بر برگزاری نمایشگاهی از پژوهش های برتر نمایشگاه امسال در شهرستان های استان تاکید کرد.

رئیس شورای اداری خراسان رضوی با اشاره به کسب رتبه نخست نمایشگاه پژوهش و فناوری خراسان رضوی در سال گذشته تاکید کرد: امسال نیز پس از بررسی هیئت نظارت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، خراسان رضوی رتبه برتر کشور را در این زمینه کسب کرده است.

وی با تاکید بر حمایت همه جانبه از جوانان و پژوهشگران گفت: اعتقاد و التزام مسئولان استان بر حمایت از پژوهش و فناوری در تمامی زمینه هاست .

صلاحی با اشاره به اینکه کشوری که نتواند علم تولید کند به سمت ترجمه می رود، ادامه داد: زیرساخت تولید علم پژوهش است و بدون پژوهش دستیابی به قله های رفیع علمی ممکن نیست.

وی برگزاری کنفرانس های علمی و پژوهشی را یک نیاز ضروری کشور توصیف کرد و اظهار داشت: اینگونه کنفرانس ها یک فرصت بسیار مناسب علم آموزی است و مسئولان استان نیز از برگزاری کنفرانس های علمی و پژوهشی در تمامی سطوح منطقه ای، کشوری و بین المللی استقبال می کنند .

صلاحی با اشاره به جهش بزرگ پژوهش خواهی به وجود آمده در کشور به ویژه خراسان رضوی طی سال های گذشته تاکید کرد: جوانان ما پژوهش خواه شده اند و به دنبال کسب علم و فناوری های جدید روز حرکت می کنند.

وی با تاکید بر دستیابی ایران اسلامی به بسیاری از علوم پیشرفته دنیا ادامه داد: با عنایت خداوند تحریم های دشمنان علیه کشور باعث خودباوری و اعتماد به نفس جوانان شد و هم اکنون ایران اسلامی در زمینه های مختلف به مقام های برتر جهانی دست یافته و نیازی به بیگانگان ندارد .

استاندار خراسان رضوی با اشاره به افزایش 5/3 درصدی بودجه پژوهش استان در سال جاری گفت: جایگاه خراسان رضوی در زمینه پژوهش در سطح بسیار بالایی است که وجود 220 هزار دانشجو و بیش از 150 مرکز آموزش عالی گواه این مدعا است.