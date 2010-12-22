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۱ دی ۱۳۸۹، ۱۴:۴۴

پنتاگون به حضور نظامیان آمریکا در پاکستان اعتراف کرد

پنتاگون به حضور نظامیان آمریکا در پاکستان اعتراف کرد

یک روز پس از تکذیب تصمیم آمریکا برای انجام حملات محرمانه در پاکستان توسط ناتو، سخنگوی پنتاگون به حضور نیروهای ویژه این کشور در پاکستان اعتراف کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه نیشن، "ژئوف مورل" در گفتگو با شبکه فاکس نیوز با بیان این مطلب گفت: تعدادی از نیروهای ویژه آمریکا در پاکستان حضور دارند. وظیفه آنها هدایت فرماندهان نظامی برای تجهیز بهتر نیروهای فعال در امر مبارزه با تروریسم است.

سخنگوی پنتاگون در ادامه افزود: ما در امر آموزش نظامیان پاکستانی فعالیت داریم و نظامیان آمریکایی حاضر در این کشور تلاش می کنند تا امر آموزش بهتر از قبل انجام شود.

روز گذشته روزنامه نیویورک تایمز گزارشی را منتشر کرد که در آن اعلام شده بود آمریکا در نظر دارد دست به عملیات های زمینی در مناطق قبیله نشین پاکستان بزند.

این خبر بعد از ظهر روز گذشته از سوی نیروهای ایساف ( نیروهای بین المللی کمک به برقراری امنیت در افغانستان ) تکذیب شد اما با این وجود سخنان مورل نشان می دهد که خبر نیویورک تایمز چندان هم نادرست نبوده است.

کد مطلب 1215548

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