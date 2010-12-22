دهمین نمایشگاه رنگ و رزین آغاز به کار کرد

به گزارش خبرنگار مهر، دهمین نمایشگاه رنگ و رزین امروز در محل دائمی نمایشگاه‌های بین المللی تهران آغاز به کرد. در این نمایشگاه، 200 شرکت داخلی و 50 شرکت خارجی از 24 کشور حضور دارند.

شهنام سپاسدار رئیس ستاد برگزاری این نمایشگاه گفت: علیرغم تحریم های صورت گرفته از سوی غربی ها، در دهمین نمایشگاه رنگ و رزین 50 شرکت از آلمان، استرالیا، چین، کره، دانمارک، ایتالیا، سنگاپور، فرانسه، اکراین، انگلستان، دانمارک، ترکیه، کانادا، نروژ، لهستان، سوئد، سوئیس، فنلاند، هلند، عربستان، تایوان، بلژیک، مالزی و امارات حضور دارند، این درحالی است که تعداد زیادی از شرکتهای داخلی و خارجی به دلیل کمبود فضای اختصاص یافته به این نمایشگاه از حضور در آن بازماندند.

وی تصریح کرد: در این نمایشگاه، انواع رنگ، انواع پوششها،انواع چسب و رزین، کامپوزیت، سازندگان تجهیزات و ماشین آلات رنگ، انواع مواد خام شیمیایی، سازندگان قطعات کامپوزیتی، شرکتهای فنی مهندسی، پژوهشگاهها و مراکز علمی و تحقیقاتی حضور دارند.

سپاسدار از تولید سالانه 250 هزار ت رنگ در کشور خبرداد و گفت: سرانه مصرف رنگ در ایران 4 کیلوگرم است، در حالی که همین رقم برای کشورهای صنعتی، 20 کیلوگرم برآورد شده است.