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۱ دی ۱۳۸۹، ۱۴:۴۶

قیمت گاز سیلندر در بندرعباس 3200 تومان اعلام شد

قیمت گاز سیلندر در بندرعباس 3200 تومان اعلام شد

بندرعباس - خبرگزاری مهر: معاون سازمان بازرگانی هرمزگان قیمت هر سیلندر گاز در بندرعباس را سه هزار و 200 تومان و در شهرستانها سه هزار و 300 تومان اعلام کرد.

به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس، مهدی قاسمی ظهر چهارشنبه در جلسه کمیته نرخ گذاری سازمان بازرگانی استان هرمزگان با حضور مدیر کل دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری و مدیران عامل شرکتهای توزیع گاز مایع هرمزگان برگزار شد، اظهار داشت: کمیته نرخ گذاری سازمان بازرگانی با در نظر گرفتن هر دو قشر جامعه یعنی هم مصرف کنندگان و هم تولید کنندگان اقدام به نرخ گذاری می کند.

به گفته وی گام اول اجرایی شدن قانون هدفمندسازی یارانه ها با محور اصلاح ساختارهاست که با همیاری و همراهی مردم و اصناف با موفقیت پیش می رود.

وی افزود: کمیته نرخ گذاری در این جلسه با استماع نقطه نظرات مدیران عامل شرکتهای توزیع گاز مایع نرخ کپسول مصرف خانگی شهرستان بندرعباس و سایر شهرستانهای استان را اعلام کرد.

قاسمی بیان داشت: در شهرستان بندرعباس قیمت هر سیلندرگاز مایع برای مصرف کنندگان سه هزار و 200 تومان و در سایر شهرستانهای استان قیمت هر سیلندر گاز مایع برای مصرف کنندگان سه هزار و 300 تومان خواهد بود.

کد مطلب 1215560

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