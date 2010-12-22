رونمایی از رادیوداروها با حضور خانواده شهید شهریاری

به گزارش خبرنگار مهر، برنامه ریزی و ساماندهی طرحهای کلان ملی فناوری به عنوان یکی از محورهای اساسی فعالیت های معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری است. این طرحها با هدف ایجاد هم افزایی علم و ثروت از طریق کسب دانش فنی تعریف و در دستور کار معاونت علمی ریاست جمهوری و دستگاه های جرایی قرار گرفت.

تاکنون 11 طرح ملی شامل طراحی و ساخت شتابگر ملی، طراحی، ساخت و راه اندازی رصدخانه ملی، شبکه ملی ابر رایانش ایران، تولید رادیوداروها، تهیه شناور تحقیقاتی، تولید داروها و مواد اولیه وارداتی، تولید واکسن آنفلوآنزا نوع A، طراحی و ساخت راکتور و نیروگاه آزمایشی گداخت، سلول درمانی بیماریهای صعب العلاج، طراحی، تجهیز و راه اندازی شبکه ملی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و کسب دانش فنی تولید فرآورده های دارویی دام و طیور به تصویب رسیده و توسط دستگاه های مرتبط در حال اجرا است.

از این میان پنج رادیو دارو در حوزه های درمانی و تشخیصی به مرحله بهره برداری رسیده است که شامل "ید 131" برای درمان تومورها، "ید 131" برای تشخیص تومورها، "رنیوم 186" برای تسکین درد در بیماران دارای دردهای شدید ناشی از سرطان، "پپتیدی یوبیکویسیدین" برای تشخیص و یافتن محل عفونت در تب های نامشخص و "پپتیدی بومبزین" برای تشخیص زود هنگام سرطان سینه، پروستات و ریه به مرحله بهره برداری رسیده است.

این پنج دارو از جمله طرحهای به ثمر رسیده در زمینه رادیو داروها است که امروز چهارشنبه اول دی ماه با حضور رئیس جمهور و خانواده شهید شهریاری استاد هسته ای کشور رونمایی شد.