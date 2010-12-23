کشته شدن چهار دانش آموز در زلزله کرمان / سکوت خبری آقای وزیر

به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا حاجی بابایی وزیر آموزش و پرورش که از ابتدای حضور خود از سال گذشته تا کنون حضوری فعال در مجامع خبری و رسانه ای دارد، برای اولین بار در هفته جاری در هیچ مراسمی حاضر نشد به طوری که در این هفته خبرنگاران این حوزه پیگیر دلیل غیبت آقای وزیر بودند.

همچنین شب دوشنبه بر اثر حادثه زلزله در روستای فهرج کرمان چهار دانش آموز جان خود را از دست دادند که با احتساب شهادت 11 معلم و دانش آموز در اثر حمله تروریستی چابهار در هفته گذشته 15 نفر از جامع دانش آموزی و فرهنگیان جان خود را از دست دادند.

رئیس پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش در اولین نشست خبری خود از ارسال سبد مواد مخدر صنعتی به مدارس برای آموزش به خانواده ها خبر داد و گفت: آمار دانش آموزان معتاد را طی پژوهشی بدست آورده ایم و آن را در اختیار ستاد مبارزه با مواد مخدر قرار داده ایم.

اولین مدرسه اوتیسمی ها در ایران راه اندازی شد. این خبری بود که رئیس مجمع خیرین مدرسه ساز آن را عنوان و در کنار آن اعلام کرد: بدنبال این هستیم که پس از ایجاد مجمع خیرین کشورهای عربی در امارات، مجمع خیرین مدرسه ساز در ترکیه و کانادا را نیز راه اندازی کنیم.

همچنین مدیر عمره سازمان دانش آموزی وزارت آموزش و پرورش از اعلام اسامی دانش آموزان منتخب برای اعزام به عمره مفرده تا 15 دی ماه خبر داد.

به گفته صفرپور امسال دو هزار دانش آموز پسر به خانه خدا می روند.