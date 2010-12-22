140 هزار جلد کتاب به سازمان عقیدتی سیاسی ارتش اهدا شد

به گزارش خبرگزاری مهر، بهمن دری عنوان کرد: این کتابها در قالب تفاهمنامه فی مابین معاونت امور فرهنگی وزارت ارشاد و سازمان عقیدتی سیاسی ارتش جمهوری اسلامی ایران و بهمنظور تجهیز کتابخانههای ارتش در سراسر کشور اهدا شده است.
وی گفت: باتوجه به ارزیابیهای صورت گرفته و گزارش تفصیلی آن سازمان از اثرات و برکات این اقدام در گسترش فرهنگ کتابخوانی، با تمدید این تفاهمنامه موافقت کردهایم.
دری افزود: بنابر اعلام سازمان عقیدتی سیاسی علاوه بر تجهیز کتابخانههای ارتش در اقصی نقاط کشور این سازمان باتوجه به تفاهمنامه موجود اقدام به برپایی نمایشگاه در سازمان و ادارات توابع کرده و کتابهای دریافتی را بهصورت گردشی در این نمایشگاهها برای اطلاع کارکنان از تازههای نشر عرضه کرده است که این امر باعث افزایش و گسترش فرهنگ کتابخوانی بین کارکنان این سازمان شده است.
وی یادآور شد: معاونت امور فرهنگی آمادگی دارد با دیگر سازمانها و ارگانهای علاقمند به گسترش مقوله کتابخوانی نیز چنین اقدامی صورت دهد.
معاون امور فرهنگی همچنین از اعلام آمادگی معاونت متبوعش درباره استمرار این اقدام در صورت ارزیابی مطلوب خبر داد.
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