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۱ دی ۱۳۸۹، ۱۴:۵۶

از سوی وزارت ارشاد/

140 هزار جلد کتاب به سازمان عقیدتی سیاسی ارتش اهدا شد

140 هزار جلد کتاب به سازمان عقیدتی سیاسی ارتش اهدا شد

معاون امور فرهنگی وزارت ارشاد از اهدای 140 هزار جلد کتاب به سازمان عقیدتی ارتش براساس انتخاب کارشناسان آن سازمان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، بهمن دری عنوان کرد: این کتابها در قالب تفاهم‌نامه فی مابین معاونت امور فرهنگی وزارت ارشاد و سازمان عقیدتی سیاسی ارتش جمهوری اسلامی ایران و به‌منظور تجهیز کتابخانه‌های ارتش در سراسر کشور اهدا شده است.

وی گفت: باتوجه به ارزیابی‌های صورت گرفته و گزارش تفصیلی آن سازمان از اثرات و برکات این اقدام در گسترش فرهنگ کتابخوانی، با تمدید این تفاهم‌نامه موافقت کرده‌ایم.

دری افزود: بنابر اعلام سازمان عقیدتی سیاسی علاوه بر تجهیز کتابخانه‌های ارتش در اقصی نقاط کشور این سازمان باتوجه به تفاهمنامه موجود اقدام به برپایی نمایشگاه در سازمان و ادارات توابع کرده و کتابهای دریافتی را به‌صورت گردشی در این نمایشگاه‌ها برای اطلاع کارکنان از تازه‌های نشر عرضه کرده است که این امر باعث افزایش و گسترش فرهنگ کتابخوانی بین کارکنان این سازمان شده است.

وی یادآور شد: معاونت امور فرهنگی آمادگی دارد با دیگر سازمانها و ارگانهای علاقمند به گسترش مقوله کتابخوانی نیز چنین اقدامی صورت دهد.

معاون امور فرهنگی همچنین از اعلام آمادگی معاونت متبوعش درباره استمرار این اقدام در صورت ارزیابی مطلوب خبر داد.

کد مطلب 1215573

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