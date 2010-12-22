13 درصد تصادفات مازندران در محور هراز صورت می گیرد

به گزارش خبرنگار مهر، مجید رضا نصرالله نژاد ظهر چهارشنبه شست خبری با اصحاب رسانه استان در ساری افزود: از ابتدای سال تاکنون هشت هزار و 500 مورد تصادف در محورهای مازندران صورت گرفته است.

وی با اشاره به اینکه بیشترین تصادفات در محور هراز اتفاق افتاده افزود: 13 درصد از تصادفات مازندران در محور هراز رخ داده است.

نصرالله نژاد تصریح کرد: در محور ساری نکا به ازای هر کیلومتر 37 تصادف صورت گرفته که آمار بالایی است.

مدیرکل حمل و نقل و پایانه های مازندران با بیان اینکه عمده کشته ها و تلفات تصادفات جاده ای دارای مدرک زیر دیپلم هستند افزود: تنها 10 درصد از کشته های تصادفات از افراد دارای مدرک بالاتر از دیپلم بودند و این نشان دهنده تاثیر سطح سواد در کاهش تصادفات است.

نصرالله نژاد با اشاره به اینکه خودروهای شخصی در 65 درصد عامل تصادف هستند تصریح کرد: اتوبوس ها و مینی بوس ها حدود 1.2 درصد تصادفات را شامل می شوند.

وی با بیان اینکه در 53 درصد کشته ها در تصادفات عابرپیاده و موتورسیکلت عامل هستند اظهار داشت: عابر پیاده و موتور سیکلت در مازندران جزء معضلات و عامل تصادف هستند.

نصرالله نژاد یادآور شد: 61 درصد از تصادفات در روز اتفاق می افتد.

مدیرکل حمل و نقل و پایانه های مازندران در رابطه با ناوگان فعال در سطح استان یادآور شد: 10 هزار کامیون، پنج هزار خودروی سواری، 600 دستگاه اتوبوس و دوهزار دستگاه مینی بوس در ناوگان حمل و نقل مازندران فعالیت می کنند.

وی نوسازی ناوگان حمل و نقل را یک معضل در مازندران عنوان کرد و گفت: 80 میلیارد تومان در سراسر کشور برای نوسازی ناوگان حمل و نقل اختصاص داده شده و انتظار می رود با مشخص شدن سهم مازندران از این میزان اعتبار هر چه زودتر نسبت به نوسازی ناوگان حمل و نقل در استان اقدام شود.

نصرالله نژاد یادآور شد: در این راستا برای نوسازی مینی بوس های مدل 58 و پایین تر 20 میلیون تومان وام بانکی با سود 14 درصد، هشت میلیون تومان کمک بلاعوض به رانندگان تعلق می گیرد.

وی با بیان اینکه تاکنون هیچ گونه افزایش نرخ ناوگان حمل و نقل پس از اجرای قانون هدفمندی نداشته ایم تصریح کرد: گزارش افزایش نرخ کرایه از سوی برخی خودروهای شخصی بوده که ممنوعیت حمل مسافر دارند.

مدیرکل حمل و نقل و پایانه های مازندران در خصوص اعتصاب برخی راننده ها در رابطه با آزادسازی قیمت حامل های انرژی گفت: چند راننده تریلی در سیمان نکا که با پیمانکار قرارداد داشتند نسبت به نرخ کرایه بار معترض بودند که با مداخله و مذاکره ما مسئله برطرف شد و اعتصاب نبود.

نصرالله نژاد با اشاره به فعالیت چهار مرکز معاینه فنی خودرو در شهرهای ساری، قائم شهر، آمل و تنکابن خاطرنشان کرد: راه اندازی مراکر معاینه فنی خودرو در شهرهای نکا، گلوگاه و سوادکوه در دست اقدام است.

وی گفت: مردم استان می توانند از طریق سامانه 300143 به صورت پیامک و تلفن گویای 3248002-0151 گزارش ها و شکایت های خود را اعلام کنند.

در ادامه همچنین با حضور مدیران حوزه شورای حمل و نقل از تمبر یادبود اداره کل حمل و نقل و پایانه های مازندران رونمایی شد.