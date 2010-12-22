عبدالله ویسی در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن بیان این مطلب در خصوص دیدار صبای قم - شاهین بوشهر گفت: بازی با شاهین برای ما بسیار دشوار خواهد بود. با توجه به بردی که مقابل پرسپولیس بدست آوردیم، حالا انتظارها از ما خیلی بالا رفته است اما باید توجه داشته باشیم که بازی با پرسپولیس در شرایطی خاص برای ما برگزار شد و نتیجه آن به تاریخ پیوست.

وی با تاکید براینکه تیم صبای قم با تفکر پیروزی به مصاف شاهین بوشهر خواهد رفت، افزود: برای تیم شاهین بوشهر احترام زیادی قائلم. این تیم هم بازیکن سرعتی در اختیار دارد، همین بازیکنانی که توانایی سانتر کردن دارند و هم نفرات سرزن که می توانند برای هر تیم خطرساز باشند.

سرمربی تیم فوتبال صبای قم خاطرنشان کرد: همیشه به دنبال جایگاه بهتر در جدول رده بندی لیگ برتر هستیم و می خواهیم با شکست شاهین جایگاه خود را در جدول ارتقا بدهیم. دستیابی به موفقیت و ارتقا در جدول اگر با بازی سالم و پاک محقق شود، لذتبخش خواهد بود.

ویسی اینکه تیم صبا در دیدارهای خانگی شکست نداشته است را برای این تیم یک نقطه قوت خواند و از غیبت چند بازیکن اصلی تیمش در دیدار با شاهین خبر داد. او گفت: علاوه بر محسن بیاتی نیا و علیرضا واحدی نیکبخت برای بازی با شاهین سید مهدی واعظی، سید علی میرشفیعیان، مرتضی هاشمی زاده و وحید حمدی نژاد را به علت محرومیت و مصدومیت در اختیار نداریم.

وی افزود: از روزی که به صبای قم آمدم، گرفتار نحسی شده‌ام. بازیکنانم یا محروم می شوند یا مصدوم. با این شرایط ناچارم از بازیکنان جوان و کم تجربه روی نیمکت استفاده کنم که شاید کمتر کسی که اسم آنها را هم شنیده باشد.

تیم فوتبال صبای قم عصر پنجشنبه در چارچوب هفته بیستم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور در ورزشگاه یادگار امام (ره) این شهر به مصاف تیم شاهین بوشهر می رود.