به گزارش خبرنگار مهر، سایت آمار و تاریخ فدراسیون بین‌المللی فوتبال(IFFHS) در آخرین رده‌بندی اش به ارزیابی عملکرد دروازه‌بان‌هایی که طی 122 سال گذشته(آغاز رسمی فوتبال) دروازه‌ تیم‌شان را برای دقایق طولانی حفظ کردند، پرداخت و بر این اساس "مازاروپی" که موفق شده بود از هجدهم می 1977 تا هفتم سپتامبر 1978به مدت 1816 دقیقه متوالی دروازه‌اش را در تیم‌های واسکودوگاما و ریودوژانیروی برزیل حفظ کند به عنوان بهترین و موفق‌ترین دروازه‌بان جهان شناخته شد.

"تابت البطال" از تیم اس سی قاهره مصر که از هفتم آپریل 1975 تا روز پایانی سال 1976 به مدت 1442 دقیقه دروازه‌اش را بسته نگه داشت، در رده دوم این رده بندی قرار گرفت و "دنی ورلیندن" دروازه‌بان بروخه بلژیک هم از روز سوم مارس لغایت 26 سپتامبر سال 1990 به مدت 1390 دقیقه مانع از باز شدن دروازه‌اش شد، در جایگاه سوم این رده‌بندی قرار گرفت.

در این رده بندی، "خوزه ماریا بولخوواسیچ" از یونیورسیداد آرژانتین در سال 2005 به مدت 1352 دقیقه، "تابت البطال" از اس سی قاهره مصر طی سالیان 9-1978 به مدت 1325 دقیقه، "ادوین فن‌درسار" از منچستریونایتد طی سال‌های 9-2008 به مدت 1311 دقیقه، "اسام الهدری" از اس سی قاهره مصر در سال 2006 به مدت 1288 دقیقه، "سمیر سعید" در تیم‌های العربی و الکویت کویت طی سال‌های 9-1987 به مدت 1283 دقیقه، "آبل رسینو گومز" از تیم اتلتیکومادرید اسپانیا و در سال‌های 1-1990 به مدت 1275 دقیقه و "گاتان هوراد" از بوردو فرانسه در سال‌های 3-1992 به مدت 1266 دقیقه موفق به بسته نگه داشتن دروازه خود شدند و رده‌های چهارم تا دهم این جدول را به خود اختصاص دادند.

طبق اعلام سایت آمار و تاریخ فدراسیون بین‌المللی فوتبال بهرام مودت از تیم پرسپولیس، در سال 1975 به مدت 844 دقیقه دروازه خود را بسته نگه داشت و به عنوان بهترین دروازه‌‍بان ایران انتخاب و در رده 119 جهان قرار گرفت. ناصر حجازی در سال 1975 توانست به مدت 837 دقیقه مانع باز شدن دروازه استقلال شود و در رده 125 جهان و دوم ایران ایستاد. احمدرضا عابدزاده هم که طی سال‌های 6-1995 به مدت 802 دقیقه دروازه پرسپولیس را بسته نگه داشت، در رده 152 دنیا و سوم کشورمان قرار گرفت.

رضا قفلساز دروازه تیم پاس در سال 1973 به مدت 754 دقیقه دروازه این تیم را حفظ کرد تا در رده 227 دنیا و چهارم ایران قرار بگیرد، همچنین محمدرضا مهربانی از تیم برق در سال 1997 به مدت 665 دقیقه دروازه این تیم شیرازی را بسته نگه داشت و رده 379 دنیا و پنجم ایران را به خود اختصاص دهد.

سایت آمار و تاریخ فدراسیون بین‌المللی فوتبال(IFFHS) در این رده‌بندی عملکرد 450 دروازه‌بان مطرح دنیا را طی سال‌های 1888 تا 2010 مورد ارزیابی قرار داده است.