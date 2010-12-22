صندوق پژوهشی و فناوری در فارس راه اندازی می شود

به گزارش خبرنگار در شیراز، احمد فاضل زاده بعد از ظهر چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران گفت: قانون حمایت از شرکتهای دانش بنیان تصویب و ابلاغ شده و در حال حاضر آیین نامه اجرایی این قانون در شورای عالی علوم تحقیقات و فناوری کشور در حال تدوین است که راه اندازی صندوق غیر دولتی پژوهشی و فناوری استان نیز از همین قانون است.

وی ادامه داد: برنامه پارک علم و فناوری فارس در این خصوص استفاده از حمایت 49 درصدی بخش دولتی و 51 درصدی بخش خصوصی است که میزان هزینه اولیه این طرح 10 هزار میلیارد ریال است.

مدیر عامل پارک علم و فناوری فارس در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه مقدمات جذب شرکتهای جدید در این پارک فراهم شده، تاکید کرد: در حال حاضر 120 شرکت در این پارک مشغول به فعالیت هستند که با برنامه ریزیهای صورت گرفته جذب 100 شرکت جدید در برنامه پیش بینی شده که فراخوان این کار داده شده است.

فاضل زاده با اشاره به اولویتهای نوع فعالیت شرکتهای جدید تصریح کرد: شرکتهای جدید درقالب مرکز رشد جامع فناوری، مرکز رشد نفت، گاز و پتروشیمی و مرکز رشد کشاورزی و منابع طبیعی فعالیت خود را آغاز می کنند که تاکنون 170 شرکت در این فراخوان شرکت کرده اند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه بسترهای توسعه فناوری در فارس باید ایجاد شود، افزود: در حال حاضر انباشتگی زیادی در بخش تحقیقاتی کشور داریم ولی به توسعه فناوری اهمیتی داده نمی شود که در این راستا می توانیم با توجه به پتانسیل موجود در فارس استان را به این سمت سوق دهیم.

مدیرعامل پارک علم و فناوری فارس ادامه داد: در مجموع وضعیت کسب و کار در فارس مساعد نیست و به تناسب وضعیت صنعت نیز به همین شکل است که اگر هدف گذاری را در توسعه فناوری قرار دهیم به طور یقین شاهد پیشرفت استان خواهیم بود.