محدوده میراث جهانی قره کلیسا آزاد سازی می شود

به گزارش خبرنگار مهر در چالدران، احمد رضا قلی پور ظهر چهارشنبه در جلسه بررسی مسائل و مشکلات مسکن شهرستان چالدران افزود: در این راستا 40 واحد مسکونی روستایی با همکاری بنیاد مسکن در محل دیگری جهت اسکان روستاییان احداث خواهد شد.

وی در خصوص جابجایی واحدهای مسکونی در روستای قره ‌کلیسا اظهار داشت: این واحدهای مسکونی به دلیل واقع شدن در کنار بنای جهانی قره کلیسا و اجرای کمپ گردشگری در منطقه گردشگری بین‌المللی، اجرای این طرح را با مشکل مواجه کرده است.

اختصاص 150 میلیارد ریال تسهیلات جهت احداث مسکن روستایی

مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی آذربایجان غربی نیز در این جلسه از آغاز عملیات اجرای15 هزار واحد مسکونی روستایی دیگر در استان خبر داد و گفت: این واحدهای مسکونی از محل تسهیلات سهمیه سال 89 به میزان 150میلیارد ریال تسهیلات به صورت قرض ‌الحسنه احداث می شوند.

ایوب عزیزی بیان داشت: 32 هزار واحد مسکونی روستایی از سال 84 تاکنون بهسازی و مقاوم سازی شده که با بهره ‌برداری از پنج هزار واحد مسکونی دیگر تا پایان سالجاری این تعداد به 37 هزار واحد خواهد رسید .

قره کلیسا یا کلیسای طاطائوس مقدس از بناهای قرون اولیه میلادی در شهرستان چالدران در شمال آذربایجان غربی است که به اعتقاد مسیحیان "طاطائوس" یکی از حواریون حضرت عیسی مسیح (ع) در این کلیسا دفن شده است.

این کلیسا با ویژگی های معماری منحصر به فرد و اهمیت مذهبی که در میان مسیحیان دارد و به عنوان دومین اثر آذربایجان غربی بعد از مجموعه باستانی و تاریخی "تخت سلیمان" در فهرست آثار جهانی ثبت شده است.

قره کلیسا در طول سال از سوی هزاران گردشگر داخلی و خارجی مورد بازدید قرار می گیرد و همه ساله در مرداد ماه آیین جهانی "عشای ربانی" با حضور صدها تن از ارامنه ایران و جهان در این کلیسا برگزار می شود.