بيش از هزار مبلغ به مناطق مختلف استان فارس اعزام شدند

حجت الاسلام اسكندري ، مدير كل سازمان تبليغات اسلامي استان فارس در گفت و گو با خبرنگارگروه دين و انديشه خبرگزاري "مهر"، ضمن بيان اين مطلب اظهار داشت : هر سال ، روحانيون و مبلغين از قم ، شهر مقدس مشهد ، تهران و شيراز به شهرها ، بخش ها و روستاهاي استان فارس اعزام مي شوند كه امسال نيز همچون سالهاي گذشته اين اعزام ها صورت گرفته است .

وي افزود : روحانيون و مبلغين به منظور تبليغ امور ديني و فرهنگي به گونه اي صحيح ، عميق و ريشه اي ، در ماه مبارك رمضان به تمام مناطق استان اعزام شده ، از نزديك با اقشار مختلف ارتباط برقرار كرده و در راستاي ترويج شعائر ديني ، تحكيم اين اصول ، پالايش روح و روان افراد و همچنين سازندگي آنها ، فعاليت مي كنند .

حجت الاسلام اسكندري در مورد ضرورت هاي اين اعزام ها گفت : اين مبلغين در شرايط حساس كنوني رسالت خطير تبليغ دين و فرهنگ و همچنين برگزاري كلاس هاي قرآن كريم و نهج البلاغه را برعهده دارند .



وي با تأكيد بر نقش تأثيرگذار و سازنده حضور روحانيون و مبلغان در ميان مردم و برقراري ارتباط مستقيم آنها با اقشار مختلف ، اظهار داشت : برگزاري جلسات پرسش و پاسخ ويژه جوانان ، قرائت دعاهاي مخصوص اين ماه و تفسير آنها ، فرصت بسيار مغتنمي است كه تا شبهات ديني و مذهبي را به شايستگي پاسخگو بوده و جامعه را به خير و نيكي سوق داد .