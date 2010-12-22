گردنه های کشور به دستگاه های هواشناسی مجهز می شوند

به گزاش خبرنگار مهر در مشهد، شهریار افندی زاده ظهر چهارشنبه در نشست خبری روز راهدار در مشهد اظهارداشت: طی دو تا سه سال اخیر تلاش کردیم تا راهداری را در کشور به عنوان یک کار حاکمیتی نشان دهیم و از خدمات بخش خصوصی در کنار این کار حاکمیتی استفاده کنیم.

معاون وزیر راه و ترابری ادامه داد: تلاش کردیم تا برنامه چهارساله ای بصورت مدون برای بخش راهداری کشور تنظیم بشود و متناسب با منابعی که در اختیار این قسمت قرار می گیرد راه های کشور ترمیم، مرمت، بهسازی و...شود.

وی با اشاره به استفاده از تجهیزات آی تی اس یا سیستمهای هوشمند در جاده های کشور گفت: حدود 150 تابلو پیام متغییر داریم که تا پایان 89 به 200 تابلو خواهد رسید .

افندی زاده از مجهز کردن گردنه های کشور به دستگاه هواشناسی خبر داد و افزود: این کار از مهر ماه با همکاری سازمان هواشناسی شروع شده 56 گردنه مهم کشور به این دستگاه ها مجهز خواهند شد.

وی با اشاره به تاسیس و توسعه مرکز مدیریت راه های کشور در حدود شش استان کشور نیز گفت:تعداد این مراکز تا پایان 89 به 18 استان و تا پایان سال 90 به 31 استان افزایش می یابند.

معاون وزیر راه ادامه داد: تا کنون حدود 60 دوربین در جاده های کشور نصب کردیم که تا پایان 89 به 140 دورربین و تا پایان سال 90 به 249 دوربین خواهد رسید.

وی همچنین از نصب تابلوهای سرعت بصورت متغییر بی اس ال در جاده های کشور و همچنین دستگاه ها تردد شمار آنلاین در کشور خبر داد و گفت: هم اکنون حدود 207 دستگاه آنلاین داریم که تا پایان سال تلاش داریم که 203 تردد شمار آفلاین نیز نصب شود.

وی با اشاره به وضعیت ماشین آلات راه داری نیز گفت: هر سال 500 دستگاه ماشین آلات جدید یا بهسازی شده به ظرفیت ناوگانمان اضافه می شود که هم اکنون به 7 هزار و 300 دستگاه رسیده است.

افندی زاده ادامه داد: بیش از هزار دستگاه مجهز به سیستم جی پی اس بوده و تلاش کردیم هر صد کیلومتر یک گشت راهداری مجهز به سیستم جی پی اس باشد.

وی همچنین از 120آشیانه جهت استقرار ماشین آلات راهداری در سال 88 و 89 در کنار گردنه های کشور خبر داد.

افندی زاده عنوان کرد: راهدارخانه های کشور را 605 راهدارخانه سیار و ثابت رسانده ایم و 26 هزار کیلومتر راه های اصلی کشورند که باید نگهداری کنیم که هم اکنون به فکر نگهداری راههای روستایی هستیم.