به گزارش خبرنگار مهر، ورود تعاونیها به معاملات بورس و اوراق بهادار، حضور در تابلوهای بورس و فعالیت در خرید و فروش سهام موضوعی است که بیش از یکسال به اختلاف نظری بین وزارت تعاون و سازمان بورس تبدیل و این موضوع باعث شده است تا مباحث و مسائل حاشیه ای زیادی نیز در این خصوص به وجود آید.

ورود با"سروصدای"تعاون به بورس

اینکه اصل موضوع الزامی شدن ورود تعاونیهای واجد شرایط به بورس، اصلاح نرم افزارهای بورسی، تدوین قوانینی مبنی بر فراهم شدن شرایط حضور تعاونیهای توانمند در فعالیتهای خرید و فروش سهام از چه زمانی و با استناد به کدام ماده قانونی به وجود آمد، موضوعی است که کمتر به آن پرداخته شده است.

بر پایه این گزارش، چیزی که بیشتر در جریان اظهار نظرها و موضع گیری‎های رسانه ای بین بورس و وزارت تعاون در این مورد خاص خودنمایی می کند تلاش وزارت تعاون به نشان دادن فوریت اجرای این پروژه و از سویی تلاش سازمان بورس در عادی نشان دادن این موضوع و نپذیرفتن مسائلی است که در حوزه تخصصی بورس به آنها نسبت داده می شود.

حواشی بورسی شدن تعاونیها

در هر حال اینکه تعاونیها باید وارد بورس شوند، بخش تعاون به آمادگی و ظرفیت فعالیتهای بورسی رسیده ، مقصر بودن سازمان بورس در عدم اصلاح نرم افزار و فراهم نکردن شرایط ورود تعاون به بورس، اظهار نظرها و موضع گیری‌های رسمی وزیر تعاون، معاونین وی و پاسخگویی‌های بورسی‎ها حواشی عمده ای بوده که طی سالجاری مطرح و هنوز هم منتج به نتیجه نهایی نشده است.

در این خصوص برای روشن شدن آخرین اقدامات و تلاشهای به عمل آمده برای فراهم شدن زمینه های ورود تعاونیها به بورس و رفع ایرادات قانونی با علی صالح آبادی رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار گفتگویی انجام داده ایم که در ذیل می آید:

* سوال: آقای صالح آبادی وزارت تعاون معتقد است سازمان بورس نرم افزار خود را اصلاح نکرده است و به این دلیل، هم اکنون شرایط ورود تعاونیها به فعالیتهای بورسی وجود ندارد، آیا در حل این مسئله اقدام خاصی صورت گرفته است؟

- پاسخ: قانون باید در این زمینه اصلاح شود، البته در حال حاضر برابر مقررات حاکم بر بورس و اوراق بهادار، تعاونی سهامی عام آماده ورود به بورس نداریم.

* این در حالی است که وزارت تعاون اعلام کرده هم اکنون تعاونی‌هایی شرایط و آمادگی ورود به فعالیتهای بورسی را دارند و این نرم افزار بورس است که اصلاح نشده است؛ در این باره چه نظری دارید؟

- وزارت تعاون باید با فرابورس همانگ شود و در این رابطه مذاکره کنند تا مشخص شود که چه ساز و کاری باید اندیشیده شود.

* یعنی مسائلی که مبنی بر عدم فراهم بودن شرایط ورود تعاونیها به بورس بوده است، دیگر وجود ندارد؟

- در این زمینه ما دو تا بحث داریم که یکی مربوط به تعاونیهای موجود است و دیگری بحث مربوط به تعاونیهای سهامی عام که باید گفت هم اکنون در مورد تعاونیهای سهامی عام، شرکت تعاونی آماده ورود به بورس و یا فرابورس نداریم. یکی دیگر بحث تعاونیهای موجود است که آن موضوع دیگری است و باید در این زمینه بررسی صورت بگیرد.

* آیا سازمان بورس تاکنون برای اصلاح نرم افزار اقدامی انجام داده است؟

- باید اولا یک درخواستی وجود داشته باشد و یک شرکتی از بخش تعاون آماده حضور در بورس باشد و یا یک سرمایه گذاری صورت بگیرد که بتوان این کار را انجام داد.

* وزارت تعاون معتقد است که شرکتهای تعاونی در حال حاضر آماده ورود به بورس هستند و مشکل از طرف سازمان بورس و اوراق بهادار وجود دارد؛ چه توضیحی دارید؟

- پیشنهاد مشخص من این است که بهترین راه برگزاری جلسه و صحبت تعاونیها با فرابورس است تا از این طریق خلاء ها را شناسایی و مشکلات را حل کنند. حال اگر نیاز به اصلاح قانون است، اصلاح صورت پذیرد و اگر نیازی به اصلاح قانون نیست و امکانات موجود هم اجازه می دهد، این کار انجام شود.

* برگزاری نشست مشترک را راهکار مناسبی برای حل موضوع می دانید؟

- بالاخره بورس و فرابورس خصوصی است و ما که نمی توانیم بگوئیم شما بروید به زور نرم افزاری را تهیه کنید که حالا ممکن است شرکتی باشد یا نباشد. به نظر من طبیعتا باید فرابورس با تعاونی‌هایی که تمایل دارند شرکتهای آنها بیایند در آنجا معامله انجام دهند، جلسه بگذارد تا راهکار مناسب آن پیدا شود.

* آیا در نهایت این موضوع قابل حل است؟

- چرا قابل حل نباشد؟ بالاخره هر مشکلی یک راه حلی دارد. اگر نیاز به اصلاح قانون و یا نرم افزار است که باید این کار صورت پذیرد تا زیرساختهای آن فراهم شود.

واکنش وزارت تعاون

همچنین عبدالمجید غریب رضا معاون وزیر تعاون نیز در گفتگو با مهر در پاسخ به این سئوال که سازمان بورس اعلام کرده است که در حال حاضر تعاونیها آماده ورود به بورس نیستند، گفت: این موضوع صحت ندارد ولی آیا شرایط آن از سوی سازمان بورس و اوراق بهادار فراهم شده است؟ حال که تعاونیها به این سمت حرکت کرده اند بورس نیز به وظیفه قانونی خود عمل کند.

معاون وزیر تعاون با تاکید بر اینکه از طریق مطالعات و بررسی های به عمل آمده می توان ورود بخش تعاون به بورس را عملیاتی کرد، افزود: ولی متاسفانه سازمان بورس تاکنون به این حوزه وارد نشده و بحث ورود تعاونیها به بورس را عملیاتی نکرده است، در صورتی که می توانستند از فرصت حضور تعاونیها برای توسعه بازار سرمایه کشور استفاده کنند.

غریب رضا ادامه داد: هم اکنون وجود بازار بزرگ سرمایه در بخش تعاون مورد بی توجهی سازمان بورس قرار گرفته است و امیدواریم که آنها رویه کاری خود را اصلاح کنند. البته ما منتظر این سازمان هم نمی نشینیم و از طریق مسیرهای قانونی و پتانسیلهای بخش تعاون و همچنین اصل 44 که در اختیار داریم عمل خواهیم کرد.

به گفته این مقام مسئول در وزارت تعاون، این کار (فراهم شدن شرایط ورود تعاونیها به بورس) تاکنون آماده نشده است ولی ما تعاونیهایی را داریم که به لحاظ قانونی آماده ورود به بورس هستند و مشکلی در این زمینه وجود ندارد و باید گفت این تقاضا هم اکنون وجود دارد.

معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی وزارت تعاون، افزود: در حال حاضر ما در بورس مشکل داریم و خودشان اعلام کرده اند که ساز و کار اجرایی ورود تعاونیها به بورس آماده اجرا نیست، پس موظف هستند طبق اصل 44 قانون اساسی بروند آماده کنند.

در همین حال، وهاب فرهمند نیز از انجام پاره ای مذاکرات با سازمان بورس در زمینه فراهم شدن امکان ورود تعاونیها به بورس خبر داد و گفت: با توجه به مذاکراتی که با وزیر امور اقتصاد و دارایی نیز صورت پذیرفت، بورس موظف است هرچه سریعتر زمینه ورود تعاونیها به معاملات بورسی را فراهم کند.

معاون توسعه و نظارت بر تعاونیهای وزارت تعاون، اظهار داشت: هم اکنون مسائل و مشکلاتی از جمله نحوه عضویت در تعاونیها وجود دارد که امکان ورود آنها به بورس را گرفته است ولی ما به دنبال رفع موانع برای حضور بخش تعاون در فرابورس و یا تالار بورس مختص تعاونیها هستیم.