سهم آذربایجان شرقی از حمل و نقل کشور 16 درصد است

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، احمد علیرضابیگی ظهر چهارشنبه در دیدار اعضای شورای حمل و نقل استان با بیان اینکه سرنوشت طرح تحول اقتصادی و هدفمندی یارانه ها ارتباط مستقیمی با موضوع راه و ترابری و حمل و نقل دارد، اظهار داشت: در کشور ما به لحاظ موقعیت جغرافیایی، راه نقش تعیین کننده ای دارد و توسعه متوازن راه در بخش های مختلف ضروری است.

وی با اعلام این که سهم استان از ظرفیت های بالقوه راه و ترابری در کشور 16 درصد است افزود: این آمار نشان می دهد که دولت متوجه موقعیت استراتژیک آذربایجان شرقی به عنوان مسیر مواصلاتی شرق کشور به اروپا شده است.

بیگی ورود سرمایه گذاران بخش خصوصی به بخش راه و حمل و نقل را از اولویت های دولت عنوان کرد و گفت: دولت در حال کوچک شدن است و باید زمینه واگذاری پروژه های حمل و نقل به بخش خصوصی فراهم باشد.

علیرضابیگی با اشاره به شروع هدفمندی یارانه ها گفت: اصل موضوع هدفمند کردن یارانه ها تاکنون سرلوحه تمام برنامه های فرادستی کشور از جمله برنامه های پنج ساله توسعه بوده است.

وی افزود: با این حال دولت های قبلی به دلیل ضعف شناخت و عدم اشراف کافی بر موضوع و همچنین ترس از عواقب آن، از اجرای طرح عقب نشینی کردند.

بیگی خاطرنشان کرد: ظرفیت اجرای این قانون در اواسط دولت نهم ایجاد شد اما با وجودی که همه می دانستند هیچ راهی جز اجرای آن نیست برخی اقدامات سیاسی تحقق آن را به تعویق انداخت.

وی افزود: بنای دولت بر این است که اقتصاد به سمت واقعی شدن برود و این امر مستلزم ورود مردم به مدیریت اقتصاد است.

استاندار آذربایجان شرقی اظهار داشت: اجرای این قانون تار و پود مناسبات اجتماعی را دستخوش تغییر کرده و فرهنگ تازه ای از رفتار اقتصادی را بر جامعه حاکم خواهد کرد.

بیگی گفت: ره آورد اجرای این قانون بهره وری در استفاده از منابع ملی است که از مصادیق آن موضوع راه و حمل و نقل است.

وی با تاکید بر این که دولت صرفا به منافع مردم فکر می کند افزود: منابع حاصل از رهگذر هدفمندی یارانه ها در جایی هزینه خواهد شد که سود آن به مردم برگردد.

همچنین رئیس شورای حمل و نقل استان موضوع ایمنی راه از عوامل مهم در ارتقای شاخص های زندگی دانست و تصریح کرد: علیرغم خصوصی سازی در پروژه های راه سازی، موضوع تامین امنیت راه ها به دلیل اعتماد مردم به دولت همچنان باید در اختیار دولت باشد.

وی با تاکید بر اهتمام بیشتر مسئولان در سرعت بخشی به اجرای پروژه های تاثیرگذار در حوزه راه و ترابری گفت: مدیریت استان حاضر است هر هزینه ای برای بهبود شاخص های فرودگاه بین المللی تبریز بپردازد اما مسئولان هواپیمایی نیز باید در این امر احساس وظیفه کنند.