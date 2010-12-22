اختصاص 3 میلیارد ریال جهت تجهیز کتابخانه مرکزی ارومیه

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، حجت الاسلام محمدباقر کریمی ظهر چهارشنبه در جلسه بررسی تجهیز کتابخانه مرکزی ارومیه راه اندازی این کتابخانه را زمینه ساز توسعه فرهنگ مطالعه در بین اقشار مختلف جامعه دانست و افزود: امیدواریم عملیات تجهیز این مرکز فرهنگی به اتمام رسیده و شاهد آغاز بکار رسمی این نهاد تا پایان سالجاری باشیم.

وی با اشاره به اینکه این کتابخانه در مساحت هشت هزار و 500 متر مربع احداث شده، بیان داشت: این کتابخانه دارای بخش های مختلفی از جمله نشریات، کودکان، اینترنت، بخش محققان بوده که به عنوان یکی از کتابخانه های پیشرفته سایر کتابخانه ها را نیز حمایت خواهد کرد.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان غربی بر ضرورت حمایت از کتابخانه های عمومی با هدف توسعه فضاهای فرهنگی در استان تاکید کرد و بیان داشت: تحویل آمفی تئاتر شماره دو نقده به اداره کتابخانه های عمومی این شهرستان و اختصاص ساختمان مجتمع فرهنگی بوکان با هزار و 800 مترمربع به کتابخانه مرکزی از جمله حمایتهای اداره کل از کتابخانه های عمومی در سال جاری است.