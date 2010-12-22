عرضه CNG به خودروهای گازسوز مجاز محدودیتی ندارد

به گزارش خبرگزاری مهر، شهرام اسدپور با اشاره به راه اندازی نمایشگرهای جدید نرخ فروش CNG در تمامی جایگاه‌ها، گفت: همزمان با اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها با هدف رعایت حقوق مصرف کنندگان گاز، پیمانکاران طرف قرارداد شرکت ملی پخش نفتی اقدام به اصلاح نرخ محاسبه گرهای دیسپنسرهای جایگاه ها کردند.

مدیر طرح سی.ان.جی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی افزود: هم اکنون تمامی جایگاه های سی.ان.جی کشور قادرند نرخ فروش گاز طبیعی در جایگاه ها را بر اساس نرخ های اعلام شده دولت محاسبه کنند و نمایش دهند.

وی با تاکید بر اینکه در شرایط فعلی هیچ محدودیتی در توزیع سی.ان.جی در کشور وجود ندارد، تصریح کرد: متقاضیان می توانند همچون گذشته به میزان موردنیاز گاز سی.ان.جی را در جایگاه ها دریافت کنند.

بر اساس اعلام دولت، هم اکنون هر مترمکعب گاز سی.ان.جی با قیمت 300 تومان و هر کیلوگرم از این سوخت (معادل 1.35 مترمکعب) با نرخ 405 تومان در جایگاه ها عرضه می شود.

از نظر محاسباتی هر 1.35 متر مکعب سوخت سی.ان.جی، معادل یک کیلوگرم گاز طبیعی فشرده شده است، بنابراین از نظر ارزش حرارتی قیمت این سوخت در واحد کیلوگرم و لیتر تفاوتی با یکدیگر ندارد.