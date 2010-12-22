بازار سرمایه زمستان را داغ آغاز کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، کارگزارن بازار سرمایه در نخستین روز دی ماه 89 در حالی دست از رقابت برای معامله سهام شرکت‌های کشیدند که ارزش بازار سهام به 872 هزار و 131 میلیارد ریال رسید که نسبت به دیروز 2113 میلیارد ریال افزایش را نشان می‌دهد.

در پایان معاملات امروز چهار‌شنبه شاخص کل با 45 واحد افزایش نسبت به دیروز، عدد 18 هزار و 398 واحد را نشان می دهد، این در حالی است که در مبادلات امروز بازار سرمایه شاخص 30 شرکت برتر با رشد 4 واحدی به عدد 1101 واحد رسید.

در عین حال، شاخص آزاد شناور به 23 هزار و 132 واحد رسید که نسبت به روز سه‌شنبه 30 آذرماه امسال 106 واحد افزایش داشته است. شاخص بازار اول هم امروز عدد 15 هزار و 389 واحد را نشان می دهد که این رقم نسبت به دیروز 22 واحد رشد دارد.

در معاملات بازار دوم، شاخص این بازار با افزایش 183 واحدی مواجه شد و در پایان مبادلات در 24 هزار و 232 واحد توقف کرد، همچنین شاخص صنعت با رشد 37 واحدی نسبت به روز سه‌شنبه 30 آذر‌ماه در عدد 13 هزار و 832 واحد متوقف شد.