کاشت الکترود شنوایی ساقه مغز برای نخستین بار در خاورمیانه

به گزارش خبرگزاری مهر، حسن امامی رضوی گفت: در سالهای اخیر اقدامات مهمی برای بازگشت شنوایی بیماران کمشنوا یا ناشنوا در کشور انجام شده است که "کاشت الکترود شنوایی ساقه مغز در کودکان" که برای نخستین بار در کشور و در سطح خاورمیانه انجام میشود از آن جمله است.
وی افزود: این پروژه به افرادی که با کاشت حلزون معمولی نتوانستهاند شنوایی خود را به صورت کامل به دست آورند کمک میکند تا مشکل شنوایی شان برطرف شود.
امامی با اشاره به تحت پوشش قرار گرفتن افراد زیادی که مشکل شنوایی دارند با این بسته خدمتی، اظهار داشت: در شرایط معمولی کاشت حلزون میزان شنوایی را تاحد قابل توجهی بالا میبرد ولی درصد شنوایی این افراد متفاوت خواهد بود و در برخی افراد میزان شنوایی پس از کاشت حلزون چندان افزایش نمییابد به وسیله راههایی نظیر گفتار درمانی و استفاده از روش "کاشت الکترود شنوایی ساقه مغز" میتوان بهره گرفت.
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