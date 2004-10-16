ايجاد ايستگاههاي صلواتي ثابت و سيار براي پذيرايي از روزه داران

به گزارش خبرنگار اجتماعي خبرگزاري"مهر"، مهندس محمد اصغري با اشاره به آغاز ماه مبارك رمضان در جمع خبرنگاران گفت : شستشوي فرش هاي مساجد و اهداي اقلام شوينده و گلاب از جمله اقداماتي است كه توسط شهرداري منطقه 11 صورت مي گيرد.

وي به توزيع پنج هزار جلد كتاب با عنوان" ره توشه رمضان" در سطح مدارس و مساجد منطقه خبر داد و افزود: در چندين پايگاه بسيج مراسم شبي با قرآن را با حضور قاريان بين المللي مصري خواهيم داشت.

شهردار منطقه 11 به ايجاد پايگاههاي صلواتي توزيع افطاري اشاره كرد و گفت: احداث سه ايستگاه صلواتي ثابت را در ميادين منيريه، حر و رازي بر پا كرده ايم تا نسبت به توزيع افطاري ساده اي از شهرونداني كه نتوانسته اند در موقع اذان به مقصد خود برسند پذيرايي كنند.

اصغري در عين حال از برپايي ايستگاههاي صلواتي سيار در خيابان هاي جمهوري، وليعصر و كارگر جنوبي خبر داد و افزود: با برگزاري مراسم و برنامه هاي متنوع و مختلف قصد داريم جلوه اي زيبا در ماه مبارك رمضان در منطقه 11 شهرداري براي شهروندان داشته باشيم.

شهردار منطقه 11 در ادامه به فعاليت هاي صورت گرفته در آغاز سال تحصيلي جديد اشاره كرد و گفت: اجراي 195 بلوك خط كشي عابر پياده در مقابل مدارس منطقه، احداث 24 مورد پل در مسير رفت وآمد دانش آموزان،46 عدد تابلوي هشدار دهنده، 128 عدد چراغ راهنمايي و رانندگي، تعمير جزئي و اساسي بيش از 25 مدرسه منطقه و ... از اهم فعاليت هاي شهرداري منطقه بوده است.

وي با اشاره به وجود 130 مدرسه واقع در منطقه 11 شهرداري گفت: به طور متوسط براي هر مدرسه 12 ميليون ريال اعتبار جهت مرمت و تعمير بناي مدارس اختصاص داده شده است.