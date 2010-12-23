نمایشگاه "سه دهه جنایت و خیانت منافقان" در بوشهر گشایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر در بوشهر، دبیر کل کانون هابیلیان شامگاه چهارشنبه در مراسم گشایش این نمایشگاه گفت: این نمایشگاه یک نمایشگاه مفهومی است و در آن جریان ‌شناسی نفاق، شکل‌ گیری نفاق در ایران و روشهای جذب نیروها توسط گروه منافقان به نمایش گذاشته شده است.

سید محمد جواد هاشمی نژاد افزود: بازشناسی تاریخچه منافقان، مناسبات درون ‌فرقه ‌ای منافقان و شگردهای تبلیغاتی و روانی آنان از مهمترین محورهای برپایی این نمایشگاه است.

وی با بیان این نمایشگاه به مدت 4 روز دائر خواهد بود، گفت: نقش منافقان در فتنه سال 88، جریان‌ شناسی نفاق جدید و قدیم و واکاوی فرقه‌ های انحرافی از دیگر محورهای این نمایشگاه اس در معرض دید علاقه مندان قرار گرفته است.

استاندار بوشهر نیز با بیان اینکه برگزاری این نمایشگاه باید عبرت‌ آموز باشد، گفت: جوانان و نوجوانان باید با اندیشه ‌های وحشیانه منافقان آشنا و آنها را بازکاوی کنند.

محمدحسین جهانبخش با تاکید بر فراهم شدن زمینه دانشجویان و نوجوانان باید از این نمایشگاه اظهار داشت: برپایی چنین نمایشگاههای موجب به تصویر کشیدن بسیاری از واقعیتها می شود.