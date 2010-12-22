گردهمایی روسای آموزشکده های فنی سما در مهاباد آغاز بکار کرد

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، معاون آموزشی، پژوهشی و فرهنگی سازمان سما بعد از ظهر چهارشنبه در آیین افتتاحیه این همایش، ایجاد و ارتقای استانداردهای آموزشی در بخش های مختلف آموزشکده های فنی و حرفه ای سما را یکی از اولویت های مهم این سازمان عنوان کرد.

امان الله پیشوا در ادامه بیان داشت: امروزه در تربیت نیروی انسانی ماهر و تحصیلکرده تنها هدف تامین نیازهای داخل کشور نبوده و در تربیت نیروهای انسانی باید نیاز کشورهای منطقه به ویژه کشورهای همسایه را نیز مورد توجه قرار داد.

معاون دانشگاه آزاد اسلامی و رئیس مرکز آموزشی فرهنگی سماء مهاباد، نیز در این گردهمایی گفت: این آموزشکده، هم اکنون با دارا بودن بیش از هفت هزار متر مربع فضای آموزشی، جزو بزرگترین مراکز آموزشی آذربایجان غربی و شمال غرب کشور محسوب می شود.

کامران موسی زاده از تحصیل بیش از هزار دانشجو در 20 رشته دانشگاهی در این مرکز آموزشی خبر داد.

گردهمایی روسای آموزشکده های فنی و حرفه ای سما دانشگاه آزاد اسلامی مناطق دو و 13 کشور با حضور روسای 20 واحد آموزشی به مدت دو روز و به میزبانی مهاباد برگزار می شود.

در این گردهمایی که با هدف بررسی مشکلات آموزشی، پژوهشی، فرهنگی و دانشجویی آموزشکده های سما و ارزیابی عملکرد این واحدها برگزار می شود دبیر و سرپرست مناطق 2و 13 سما نیز حضور دارند.