به گزارش خبرگزاری مهر، مصطفی ناصری رایزن فرهنگی ایران درترکمنستان درباره این کتاب اظهار داشت: شخصیتهای بزرگ که آثار بزرگی را خلق کرده‌اند، در زمان و مکان خاصی نمی‌گنجند و صرفاً برای همزبانان خود نیستند بلکه به همه اعصار و قرنها تعلق دارند؛ شیخ اجل سعدی شیرازی یکی از آن شخصیتها است که در سراسر دنیا آثار آن بزرگ مرد مخصوصاً گلستان و بوستانش طرفداران فراوانی دارد.

وی افزود: در کشور همجوار ایران یعنی ترکمنستان شعرا و نویسندگان مشهور ایرانی مانند فردوسی، حافط و سعدی طرفداران بسیار زیادی دارند و مردم این سرزمین به‌نوعی علاقه خود را در فرصتهای مناسب به این اربابان ذوق و هنر نشان می‌دهند.

ناصری گفت: به‌دلیل اشتراکات فراوان فرهنگی و تأثیر عمیق تفکرات شعراء و نویسندگان ایرانی در روحیات ساکنان خراسان بزرگ که مهد تمدن کهن و مرکز پرورش عرفاء و نویسندگان بنام بوده است، فاصله هفتاد ساله مردمان این خطّه از مبانی فرهنگی اصیل خویش نیز نتوانسته است این علاقه‌ها را نابود سازد.

وی گفت: مرحوم رحمان رجب‌اف به‌دلیل علاقه قلبی به اشعار سعدی شیرازی، آثار آن بزرگ مرد را به زبان ترکمنی ترجمه و در نشریات ترکمنستان منتشر کرد که هم‌اکنون به صورت یک کتاب چاپ می‌شود.

کتاب مجموعه آثار سعدی به زبان ترکمنی دارای 268 صفحه است و توسط انتشارات بین‌المللی الهدی وابسته به سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی در ترکمنستان منتشر خواهد شد.