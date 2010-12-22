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۱ دی ۱۳۸۹، ۱۶:۴۲

مجموعه آثار سعدی به زبان ترکمنی منتشر می‌شود

مجموعه آثار سعدی به زبان ترکمنی منتشر می‌شود

مجموعه آثار سعدی به زبان ترکمنی به همت رایزنی فرهنگی سفارت جمهوری اسلامی ایران به زودی در ترکمنستان منتشر می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، مصطفی ناصری رایزن فرهنگی ایران درترکمنستان درباره این کتاب اظهار داشت: شخصیتهای بزرگ که آثار بزرگی را خلق کرده‌اند، در زمان و مکان خاصی نمی‌گنجند و صرفاً برای همزبانان خود نیستند بلکه به همه اعصار و قرنها تعلق دارند؛ شیخ اجل سعدی شیرازی یکی از آن شخصیتها است که در سراسر دنیا آثار آن بزرگ مرد مخصوصاً گلستان و بوستانش طرفداران فراوانی دارد.

وی افزود: در کشور همجوار ایران یعنی ترکمنستان شعرا و نویسندگان مشهور ایرانی مانند فردوسی، حافط و سعدی طرفداران بسیار زیادی دارند و مردم این سرزمین به‌نوعی علاقه خود را در فرصتهای مناسب به این اربابان ذوق و هنر نشان می‌دهند.

ناصری گفت: به‌دلیل اشتراکات فراوان فرهنگی و تأثیر عمیق تفکرات شعراء و نویسندگان ایرانی در روحیات ساکنان خراسان بزرگ که مهد تمدن کهن و مرکز پرورش عرفاء و نویسندگان بنام بوده است، فاصله هفتاد ساله مردمان این خطّه از مبانی فرهنگی اصیل خویش نیز نتوانسته است این علاقه‌ها را نابود سازد.

وی گفت: مرحوم رحمان رجب‌اف به‌دلیل علاقه قلبی به اشعار سعدی شیرازی، آثار آن بزرگ مرد را به زبان ترکمنی ترجمه و در نشریات ترکمنستان منتشر کرد که هم‌اکنون به صورت یک کتاب چاپ می‌شود.

 کتاب مجموعه آثار سعدی به زبان ترکمنی دارای 268 صفحه است و توسط انتشارات بین‌المللی الهدی وابسته به سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی در ترکمنستان منتشر خواهد شد.

کد مطلب 1215616

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