تنش در روابط لندن-مسکو بار دیگر بالا گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، در همین رابطه وزارت امور خارجه روسیه امروز چهارشنبه با صدور بیانیه ای نسبت به این اقدام لندن اعتراض کرد.

بر اساس این گزارش، دیروز سه شنبه وزارت خارجه انگلیس خواستار خروج یک دیپلمات روس از این کشور به اتهام جاسوسی برای مسکو شده بود.

در بیانیه امروز وزارت خارجه روسیه آمده است : انگلیس مسئول هرگونه پیامد منفی در روابط دیپلماتیک لندن-مسکو خواهد بود.

گفته می شود انگلیس این اقدام را در پاسخ به اقدام مشابه روسیه در اتهام زدن به یک دیپلمات بریتانیایی انجام داده است.

پیشتر، نهادهای امنیتی انگلیس از بازداشت یک جاسوس زن روسی که منشی یکی از نمایندگان پارلمان این کشور بود خبر داده بودند.

روابط انگلیس-روسیه از سال 2006 به بعد و پس از مرگ مشکوک "الکساندر لیتویننکو" مامور سابق کا.گ.ب در بیمارستانی در لندن و خودداری مسکو از استرداد متهم ردیف اول این پرونده به لندن دچار تنش شد. در آخرین دور از انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری روسیه، مسکو سفارت انگلیس در روسیه را متهم به تلاش برای پیروزی مخالفین کرملین کرده بود.