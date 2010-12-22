نمایشگاه "همجوشی تکتوتیک" در موزه هنر امام علی (ع)

به گزارش خبرگزاری مهر، این نمایشگاه در برگیرنده تصاویری است که برای نخستین بار با بهره‌گیری از دو نرم افزار متفاوت تولید شده‌اند.

نرم‌افزار اول "راینو" نرم‌افزاری مهندسی است که در رشته‌های طراحی صنعتی، معماری و مانند آن کاربرد دارد. نرم‌افزار دوم "فتوشاپ" است که دست‌اندرکاران هنرهای تجسمی و به خصوص هنرمندان نقاش، طرحان گرافیک و تایپوگرافیست با آن آشنایی دارند.

ترکیب این دو نرم‌افزار، تحت عنوان "همجوشی تکتوتیک"، رهیافتی تالیفی به منظور کشف و بکارگیری قابلیت‌های همساز دو عرصه فن و هنر است.

سید محسن شهیدی در سال 1335 در تهران متولد شده و فارغ‌التحصیل رشته مهندسی معماری از دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران است. وی تاکنون هیچ نمایشگاهی در خارج از کشور نداشته، ضمن اینکه آثار وی در هیچ نمایشگاه داخلی نیز شرکت داده نشده است.

در این نمایشگاه 30 اثر نقاشی خط با فضای سه بعدی مجازی ارایه می‌شود که هنرمند با نگاهی نو به فرم، محتوا و تلفیق این دو عنصر به آفرینش آثارش از طریق تلفیق قابلیت‌ها و امکانات مجازی می‌پردازد که در نهایت آثاری بدیع و با استفاده از اصول زیبایی شناسی و ذهنی این هنرمند از طریق عبور از فضای دیجیتالی به صورت نقش برجسته‌های مجازی تجلی یافته‌اند.

علاقه‌مندان به دیدار آثار دیجیتالی "نقاشی ـ خط" سیدمحسن شهیدی می‌توانند از دوم تا 13 دی، از ساعت 9 تا 18 به موزه هنر امام علی(ع) در خیابان ولی‌عصر(عج)، بالاتر از خیابان ظفر، روبروی بزرگراه نیایش، بلوار اسفندیار، شماره 35 مراجعه کنند.