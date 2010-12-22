برگزاری همایش انطباق خدمات درمانی با موازین شرع اسلام در لرستان

سرپرست دانشگاه علوم پزشکی استان لرستان در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم آباد اظهار داشت: همایش سراسری انطباق خدمات بهداشتی درمانی با موازین شرع مقدس اسلام در اردیبهشت ماه سال آینده با مشارکت معاونت تحقیقات و فناوری،معاونت درمان، دانشکده پرستاری مامائی، کمیته تحقیقات دانشجویی، مرکز تحقیقات گیاهان رازی و نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه علوم پزشکی لرستان برگزار می شود.

اردشیر شیخ آزادی تصریح کرد: از آنجا که رعایت اخلاق، آداب و توجه به ارزشهای الهی و انسانی در همه فعالیتها و تلاشهای علمی و غیر علمی یکی از اصول پذیرفته شده جامعه بشری در تمام اعصار بوده و بشریت که برای نیل به رشد و تعالی و حاکمیت نظم، انضباط، عدالت، احترام متقابل و جلوگیری از هرگونه تخلف باید پایبند به اصول اخلاق منطبق با عقل بشری در همه امور باشد، کاربرد اخلاق در حرفه پزشکی یک ضرورت است.

وی با اشاره به محورهای این همایش، یادآور شد: نقش اخلاق در رشد و بالندگی خدمات پزشکی، رابطه ارزشهای متعالی و ضوابط شرعی در خدمات پزشکی، واحدهای نظارتی، ارشادی و کاربردی کردن قانون انطباق و مطالعات تطبیقی از جمله محورهای این همایش است.

سرپرست دانشگاه علوم پزشکی استان لرستان از علاقمندان به شرکت در این همایش خواست برای کسب اطلاعات بیشتر به سایت اینترنتی این دانشگاه مراجعه کنند.