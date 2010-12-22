63 درصد مردم هرمزگان کتاب غیردرسی مطالعه می کنند

به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس، همایون امیرزاده بعد از ظهر چهارشنبه در یک نشست خبری در خصوص هشتمین نمایشگاه بزرگ کتاب هرمزگان، بیان داشت: نمایشگاه کتاب هرمزگان امسال برای چهارمین سال مستمر است که برگزار می شود و در طی این چهار سال اتفاقات بسیار خوبی در بخش کتاب و مطالعه در استان هرمزگان به وجود آمده است.

وی افزود: در سایر استانها نمایشگاه کتاب تاکنون بیش از 10 بار برگزار شده اما در استان هرمزگان به علت آماده نبودن زیرساختهای نمایشگاهی امسال برای هشتمین بار است که برگزار می شود.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی هرمزگان با بیان اینکه هشتمین نمایشگاه کتاب هرمزگان با همکاری موسسه نمایشگاههای کتاب ایران برگزار خواهد شد، اظهار داشت: در این نمایشگاه 750 ناشر حضور دارند که 380 ناشر به صورت مستقیم در نمایشگاه شرکت می کنند و 70 هزار عنوان کتاب و همچنین هفت میلیون جلد کتاب در این نمایشگاه عرضه خواهد شد.

امیرزاده با اشاره به اهمیت بسیار زیاد این نمایشگاه، ادامه داد: در استان هرمزگان بیش از 60 هزار دانشجو و همچنین بیش از 350 هزار دانش آموز وجود دارد و تامین کتاب یکی از مهمترین دغدغه ها در این استان است.

وی گفت: در هشتمین نمایشگاه کتاب هرمزگان تمام کتابها با 40 در صد تخفیف به مردم ارائه می شود و همچنین پنج میلیارد ریال بن خرید کتاب در اختیار مردم قرار می گیرد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی هرمزگان با اشاره به رتبه بسیار بالای استان هرمزگان در مطالعه در کشور، اظهار داشت: سرانه مطالعه هر هرمزگانی در روز 21 دقیقه است در حالی که این رقم در کشور 15 دقیقه است و همچنین 63 در صد افراد با سواد هرمزگانی کتابهای غیر درسی مطالعه می کنند و هر هرمزگانی در سال چهار کتاب غیر درسی مطالعه می کند که از این نظر استان هرمزگان رتبه اول را در کشور دارد.

امیرزاده اضافه کرد: استان هرمزگان در مطالعه قرآن و ادعیه بعد از قم در رتبه دوم کشور قرار دارد که یکی از دلایل اصلی این میزان رشد مطالعه در هرمزگان برگزاری مستمر نمایشگاههای کتاب است.

وی در خصوص کتابخانه های عمومی هرمزگان گفت: در حال حاضر 47 هزار نفر عضو کتابخانه های عمومی در هرمزگان هستند و 410 هزار جلد کتاب در کتابخانه های عمومی هرمزگان وجود دارد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی هرمزگان با اشاره به ایجاد زیرساختهای جدید مطالعه در هرمزگان، عنوان کرد: در حال حاضر 18 هزار متر مربع کتابخانه در هرمزگان در حال احداث است که از مهمترین آنها می توان به کتابخانه مرکزی بندرعباس با هفت هزار متر مربع و کتابخانه خلیج فارس قشم با پنج هزار متر مربع اشاره کرد.

امیرزاده در خصوص برنامه های جانبی نمایشگاه کتاب هرمزگان گفت: با توجه به اینکه این نمایشگاه در ایام ماه محرم برگزار می شود برنامه هایی همچون اجرای تعزیه، نمایشگاه قرآنی مدهامتان، نمایشگاه هنرهای تجسمی، شب شعر محرم، نمایشگاههای نقاشی کودکان و همچنین نشست با مولفان و نویسندگان متناسب با ایام محرم در کنار این نمایشگاه برگزار می شود.

وی افزود: همچنین در زمان برگزاری نمایشگاه کتاب هرمزگان از برترین مولفان استان هرمزگان تقدیر می شود که از جمله این مولفین برتر می توان به حجت الاسلام علی اکبر میرزایی با تالیف 50 عنوان کتاب، آیت الله نعیم آبادی با 30 عنوان کتاب، سهراب سعیدی با 11 عنوان کتاب و دکتر حمید رضا عامری اشاره کرد.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی هرمزگان بیان داشت: اولین جایزه کتاب سال هرمزگان نیز در آینده نزدیک برگزار می شود و در حال حاضر کتابهای نویسندگان هرمزگانی و یا نویسندگانی که کتابهایی را در خصوص استان هرمزگان نوشته اند در 15 شاخه در حال بررسی و داوری است تا در نهایت برترین کتاب سال هرمزگان برگزیده شود.