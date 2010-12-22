اجرای طرح امداد زمستانی در 3400 کیلومتر جاده های مازندران

به گزارش خبرنگار مهر، سید علی اسد، مدیر کل راه وترابری مازندران بعد از ظهر چهارشنبه در حاشیه این مانور در جمع خبرنگاران عنوان کرد: یکی از وظایف مهم در راه و ترابری نگهداری و ایمن سازی راهها بوده و این اداره کل با یک حرکت نمادین و سمبلیک مانور تجهیزات و ماشین آلات راهداری خود را جهت اطلاع رسانی هرچه بیشتر مردم شریف استان از فعالیتهای راهداری به اجرا گذاشته است.

وی با گرامی داشت روز راهدار و تبریک این روز خجسته به همه راهداران پرتلاش و شجاع افزود: راهداری عشق خدمت به همنوع بوده و راهدار انسان مخلص و ایثارگری است که رضایت خدای سبحان و خشنودی و آسایش خاطر همه انسانهایی که در گذر شریانهای حیاتی کشور در حال عبور و مرور هستند را همواره در اندیشه پاک و بی آلایش خود قرار داده است.

اسد در خصوص فعالیت های راهداری این اداره کل خاطرنشان کرد: راه و ترابری مازندران در طول سال به طور جاری و ساری در تمامی محورها حضور فعال و طرح ایمنی محورها را در دستور کار خود قرار داده است.

وی گفت: این اداره کل سعی دارد با برنامه ریزی های دراز مدت و کوتاه مدتی که داشته، بتواند با اجرای پروژه ها یی از قبیل روکش آسفالت، نصب علائم، خط کشی شرایط بسیار مطلوبی را در زمستان برای جاده های استان ایجاد تا هیچ راننده و مسافری در طول زمستان در جاده ها دچار مشکل نشود.

مدیرکل راه و ترابری مازندران افزود: طرح راهداری زمستانی این اداره کل در سه هزار و 441 کیلومتر از محورهای برفگیر و کوهستانی استان اجرا می شود که در این عملیات ۲۹۱ نفر نیروی راهدار با تجربه در قالب ۳۳ اکیپ برفروبی با ۱۷۸ دستگاه از انواع ماشین آلات راهداری و ماشین های راهداری مجهز امدادی تا فروردین ماه سال آتی در محورهای برفگیر استان مستقر خواهند بود.

اسد با اشاره به آمادگی کامل اداره کل راه و ترابری استان در عملیات راهداری زمستانی سال جاری افزود: ذخیره سازی نمک به میزان کافی، تجهیز ماشین آلات راهداری زمستانی، خرید دو دستگاه ماشین نمک پاش مجهز و مکانیزه، هماهنگی و تعامل بسیار مطلوب با دستگاه های ذیربط از جمله پلیس راه، هلال احمر و اورژانس از جمله اقدامات این اداره کل در طرح عملیات راهداری زمستانی در سال جاری است.