اطاله دادرسی ظلم مضاعف بر اصحاب دعواست

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام ابراهیم رییسی، قبل از ظهر چهارشنبه، در مراسم افتتاحیه پنجاه و یکمین دوره کارآموزی قضات روحانی در قم اظهار داشت: اندوختههای حوزوی و دانشگاهی برای شناخت حق کافی نیست؛ چون قران کریم میفرماید، «برای شناخت حق حتماً باید تقوا داشته باشید»؛ البته آموختههای علمی لازم است، ولی کافی نیست.
وی افزود: مراجع و بزرگان دین اجتهاد در قضاوت را در شرایط امروز کنار گذاشته و اجازه دادهاند، مقلد نیز قاضی شود، ولی هرگز از شرط عدالت عدول نکرده، چون تقوا و عدالت را مهمترین شرط قضات می دانند.
حقیقت دستگاه قضایی، حاکمیت دین بر مردم است
معاون اول قوه قضائیه ادامه داد: نظامات قضائی کشورهای غربی و شرقی از نظر دادرسی ماهیتاً با نظام قضائی کشور ما متفاوت است، چون نگاه ما در رابطه با قضا و انسان و هستی با دیدگاه آنها کاملا متفاوت است و حقیقت دستگاه قضا در نظام اسلامی حاکمیت دین خدا بر مردم است و چنین مقوله ای در امور قضایی غرب و شرق نیست.
وی ادامه داد: کسانی که می گویند دایره حقوق بشر به اندازه ای وسیع است که دین دار و بی دین را شامل می شود، دروغ می گویند، چون تا زمانی که تعریفی از هستی و انسان نداشته باشید، نمی توانید نظام حقوقی و حقوق بشری تنظیم کنید، به همین خاطرمعتقدیم غرب دروغ می گوید.
حجت الاسلام رئیسی بیان داشت: زندان و اجرای حدود الهی در نظام قضایی جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر احکام دینی و الهی است و قاضی نیز بر اساس همین دستورات الهی قضاوت می کند و از جایگاه بزرگی برخوردار است.
وی تصریح کرد: شأن قضاوت و قضات باید در جامعه ممتاز باشد؛ چون شأن قضات شأن نبی است و اقتضائات خاص خود را دارد.
قضات به وساطتها و تلفنها ترتیب اثر ندهند
معاون قوه قضائیه افزود: هیچ کس و هیچ قدرتی حتی نفس خود قاضی نباید در او نفوذ کند و در رأیش تأثیرگذار باشد، حتی اگر تلفنهای پی در پی شد و وساطتهایی صورت گرفت نباید ترتیب اثر دهد و انشاء رای میکند باید خود را میان بهشت و جهنم ببیند.
وی در پایان خاطرنشان کرد: اطاله دادرسی بر درد شاکی می افزاید و به نوعی ظلم مضاعف بر اصحاب دعوا است، بنابراین روحانیون با حضور خود در دستگاه قضا و کمک در عرصه بروز رسانی رسیدگی به پرونده های قضایی و احقاق حق مردم، کمک شایانی به نظام می کنند.
قم - خبرگزاری مهر: معاون اول رئیس قوه قضائیه، حضور روحانیون را در به روز رسانی دستگاه قضایی بسیار مؤثر دانست و گفت: اطاله دادرسی ظلم مضاعف بر اصحاب دعواست.
به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام ابراهیم رییسی، قبل از ظهر چهارشنبه، در مراسم افتتاحیه پنجاه و یکمین دوره کارآموزی قضات روحانی در قم اظهار داشت: اندوختههای حوزوی و دانشگاهی برای شناخت حق کافی نیست؛ چون قران کریم میفرماید، «برای شناخت حق حتماً باید تقوا داشته باشید»؛ البته آموختههای علمی لازم است، ولی کافی نیست.
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