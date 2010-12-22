عملیات اجرایی پروژه خیرین مسکن ساز خراسان جنوبی آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، مدیرکل بنیاد مسکن خراسان جنوبی پیش از ظهر چهارشنبه در مراسم کلنگزنی این پروژه اظهار داشت: پروژه 100 واحدی کوثر انجمن خیرین مسکن ساز با اعتباری بالغ بر یک میلیارد و 500 هزار تومان، در دهلکوه بیرجند توسط خیرین آغاز شده است.

علی اصغر آسمانی مقدم مدت زمان اجرای این پروژه را یک سال اعلام کرد و گفت: پروژه 100 واحدی کوثر انجمن خیرین مسکن ساز دهه فجر سال آینده به بهره برداری می رسد.

وی از بهر برداری از 100 واحد مسکونی مهر محرومین در دهه فجر امسال خبر داد و افزود: در همین راستا 10 واحدمسکونی توسط خیرین ساخته شده است.

آسمانی مقدم با اشاره به اینکه در روستای دهلکوه بیرجند در حال حاضر هزار و 200 خانوار سکونت دارند، اظهار داشت: بالغ بر پنج هزار واحد مسکونی در این منطقه در حال ساخت است.

وی درخصوص روستاهای شامل طرح هادی در استان، تصریح کرد: تعداد کل روستاهای شامل این طرح در روستاهای بالای 100 خانوار 208 روستا، روستاهای بالای 50 خانوار 208 روستا و در روستاهای بالای 20 خانوار 418 روستا است.

آسمانی مقدم با اشاره به اینکه امسال در 48 روستای بالای 20 خانوار تهیه طرح هادی در دست اجرا است، افزود: طرح هادی در سه روستای جدید و 59 نیمه تمام در روستاهای بالای 100 خانوار، یک طرح جدید و هشت نیمه تمام در روستاهای بالای 50 خانوار و یک جدید و دو نیمه تمام در روستاهای بالای 20 خانوار در درست اجرا است.

به گفته وی همچنین در 68 روستای بالای 100 خانوار، 178 روستای بالای 50 خانوار و 412 روستای بالای 20 خانوار طرح هادی تاکنون اجرا نشده است.

آسمانی مقدم به احداث 167 واحد مسکی شهری اقشار کم درآمد از ابتدا تا سال گذشته اشاره کرد و ادامه داد: در این راستا 879 واحد مسکونی طی سال جاری در دست اجرا است.

مدیرکل بنیاد مسکن خراسان جنوبی همچنین از احداث 630 واحد مسکن برای محرومین در قالب سفر مقام معظم رهبری به استان از ابتدا تا سال 88 خبر داد و گفت: مسکن محرومین توسط خیرین مسکن ساز تا سال گذشته 260 واحد و در سال جاری 100 واحد مسکونی احداث می شود.



در این مراسم پروژه آماده سازی طرح 64 هکتاری مسکن مهر نیز با اعتباری بالغ بر پنج میلیارد تومان در قالب سه هزار و 700 واحد مسکونی کلنگزنی شد.