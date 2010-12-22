طی 2 روز گذشته 57 زمین لرزه در ریگان به وقع پیوست

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، در حالیکه دو روز از زمین لرزه 6.5 ریشتری شرق کرمان می گذرد این مناطق همچنان شاهد بروز زمین لرزه های متوالی است و مردم منطقه نگران از بروز زمین لرزه ای شدید هستند.

طبق آمار منتشر شده از زمان بروز زمین لرزه شدید شرق کرمان تاکنون 57 پس لرزه در این منطقه روی داده است که شدید ترین آنها پنج ریشتر گزارش شد.

این درحالی است که بر اثر بروز زمین لرزه هزار و 800 واحد مسکونی در ریگان هزار و 150 واحد مسکونی در فهرج و هزار واحد مسکونی در قلعه گنج دچار خسارت شده اند و بروز زمین لرزه جدید می تواند موجب فروریختن این خانه های نیمه ویران شود.

نکته قابل تامل اینکه مردم به دلیل سردی هوای این شهرستانهای در این فصل سال چاره ای جز حضور در منازل صدمه دیده خود ندارد.

10 زمین لرزه امروز شرق کرمان را لرزاند

تنها در طول روز جاری 10 زمین لرزه 3 تا 3.8 ریشتر در منطقه رخ داده است که آخرین مورد ساعت 12 و 21 دقیقه و با شدت 3.4 ریشتر ثبت شده است.

عمق کانون این زمین لرزه های نیز به سه تا پنج کیلومتری زمین رسیده است و در صورت بروز زمین لرزه شدیدتر و وجود خانه های نیمه ویران می توان موجب بروز فاجعه شود.

مردم در خانه های نیمه ویران ساکن نشوند

مسئولان محلی شهرستانهای فهرج و ریگان با هشدار به مردم خواستار دوری مردم از مناطق غیر امن و همچنین خانه های نیمه ویران شده اند.

هم اکنون اکیپی از سازمان زمین شناسی کشور به منطقه اعزام شده اند و در حال بررسی دلایل شکاف دو کیلومتری زمین و همچنین مشخص کردن کانون اصلی زمین لرزه و بررسیهای زمین شناسی هستند.

در استان کرمان 18گسل فعال وجود دارد و طی مدت بروز زمین لرزه گسلهای شمال کرمان و غرب به خصوص در گسل کوهبنان و پاریز نیز چندین مورد شاهد زمین لرزه بوده اند.

پیش بینی زمین لرزه غیر ممکن است

معاون سازمان زمین شناسی استان کرمان با هشدار نسبت به لزوم هوشیاری مردم در مقابل بروز زمین لرزه های احتمالی گفت: امکان پیش بینی زمان بروز زمین لرزه مجدد ممکن نیست اما آنچه که مسلم است گسلهای کرمان فعال هستند و مردم باید مراقبتهای لازم را به عمل آوردند.

تمام نقاط جمعیتی کرمان مجاور گسل هستند

علی رشیدی همچنین خواستار توجه به مقاوم سازی در مناطق مختلف استان کرمان شد و گفت: تمام نقاط جمعیتی استان کرمان در مجاورت گسل قراردارند.

وی افزود: آگاه سازی مردم شرق کرمان برای حضور در سازه های مقاوم ضروری است.

فعالیت گسل شرق کرمان ادامه دارد

وی افزود: علت ادامه زمین لرزه های شرق کرمان نیز فعالیتهای گسله ای در این منطقه است که نیاز به بررسیهای علمی دارند.

وی اضافه کرد: مردم منطقه باید از نزدیک شدن به ساختمانهای نیمه ویران خودداری کنند.