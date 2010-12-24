دلایل تعطیلی 1.5 ماهه جلسات شورای عالی مسکن

احمد صادقی در گفتگو با مهر افزود: به دستور وزیر مسکن وشهرسازی، سهمیه وام مسکن در بافتهای فرسوده از 50 هزار واحد به 60 هزار واحد افزایش یافته است.

وی در خصوص بسته های تشویقی انبوه سازان اظهار داشت: جمع بندی طرحها تمام شده اما هنوز فرصت ارایه در شورای عالی مسکن فراهم نشده است که به محض تشکیل جلسه، این بسته ها مطرح می شود.

صادقی پیرامون دلایل تعویق جلسات شورای عالی مسکن گفت: این شورا بنا به پیشنهاد وزارت مسکن و برحسب نیاز تشکیل جلسه می دهد و از آنجایی که طرح مسکن مهر روی غلطک افتاده و هر هفته در یک استان افتتاحیه انجام می شود، نیازی به برگزاری این جلسه احساس نشده است.

مدیرعامل شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری تصریح کرد: ریاست این شورا برعهده رئیس جمهور است که مشغله زیاد ایشان با توجه به اجرای طرح هدفمندی یارانه ها هم می تواند دلیل دیگری در تاخیر جلسات شورا باشد.

به گزارش مهر، شورای عالی مسکن هر دو هفته یکبار شنبه‌ها با حضور رئیس جمهوری تشکیل جلسه می‌دهد تا به تصمیم گیری درباره مسائل و موضوعات مرتبط با مسکن بپردازد، اما اکنون 6 - 7 هفته‌‌ای است که جلسات این شورا برگزار نمی‌شود.

وی میزان رشد صدور پروانه ساختمانی در بافتهای فرسوده را 99 درصد اعلام کرد و گفت: صدور پروانه ساختمانی بافتهای فرسوده در کشور 50 درصد نسبت به سال گذشته افزایش یافته است.

صادقی همچنین افزایش روند محله سازی در بافتهای فرسوده را نیازمند زمان بیشتری دانست و گفت: هم اکنون محله سازی در شهرهای همدان، تبریز و بندر عباس انجام می شود همچنین در تهران هم محله های خانی آباد، سیروس و وحدت اسلامی هم به این شکل در حال نوسازی هستند.

معاون وزیر مسکن وشهرسازی اظهار داشت: ساخت محله ها در متراژهای بالا و از 10 واحدی تا 100 واحدی انجام می شود.

به گزارش مهر، تسهیلات مسکن مهر در بافتهای فرسوده برای ساخت معمولی مسکن 20 میلیون تومان و در صنعتی سازی 25 میلیون تومان تعیین شده است.