هدف دروغ پردازی رامسفلد علیه آیت الله سیستانی تخریب مرجعیت است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه النبا چاپ کویت، "محمد المهری" معاون مرجعیت شیعه در کویت خاطرات دونالد رامسفلد وزیر دفاع سابق آمریکا مبنی بر کمک 200 میلیون دلاری آمریکا به آیت الله سیستانی در ازای صدور فتواهایی درباره مشروع بودن اشغال عراق از سوی آمریکا را تکذیب کرد.

وی در ادامه گفت: رامسفلد در خاطرات خود مدعی شده که این قرارداد از طریق "جواد المهری" نماینده مرجعیت شیعیان در کویت صورت گرفته است حال آنکه در کویت اصلا شخصی به این اسم یا چنین قراردادی وجود ندارد.

مهری با اشاره به خاطرات رامسفلد مبنی بر اینکه یک میانجی کویتی حلقه اتصال رامسفلد با آیت الله سیستانی بوده است گفت: این ادعاها صرفا افترا به شمار می رود که هدف آن تخریب جایگاه آیت الله سیستانی است.

خاطرنشان می شود دونالد رامسفلد وزیر دفاع سابق آمریکا اخیرا در آنچه آن را کتاب خاطرات نامیده با هدف تخریب مرجعیت دینی در نجف ادعا کرده که در زمان حمله آمریکا به عراق در سال 2003 با اعطای 200 میلیون دلار به آیت الله سید علی سیستانی از وی خواسته اند که فتواهایی را در راستای تسهیل اشغال عراق صادر کند و در مقابل وی نیز دست به صدور این فتواها در زمینه حرام بودن جنگ با آمریکا زده است!

رامسفلد برای القای درست بودن ادعاهای خود دست به دروغ پردازی زده و گفته که روابطش با آیت الله سیستانی به قبل از اشغال عراق در سال 2003 بر می گردد. بر اساس این دروغ، رامسفلد قدمت دوستی خود با آیت الله سیستانی را به سال 1987 مرتبط دانسته که در آن سال با وی در عربستان دیدار می کند.

