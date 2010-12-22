به گزارش خبرنگار مهر، فیلم سینمایی "کوچه ملی" سومین ساخته مهرشاد کارخانی مراحل فنی را پشت سر میگذارد، تهیهکننده و گروه سازنده در تلاش هستند فیلم برای نمایش در بیست و نهمین جشنواره فجر آماده شود. امیر سماواتی تهیهکننده "کوچه ملی" است.
کارخانی در این فیلم از بازیگران تازه به تناسب موضوع فیلم استفاده کرده است، داستان این فیلم درباره دو جوان است که در یک روز تلاش میکنند نسخهای از یک فیلم را در انبارهای سینماهای قدیمی تهران پیدا کنند...
مهرشاد کارخانی فیلمهای سینمایی "ریسمان باز" و "گناه من" را کارگردانی کرده است.
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