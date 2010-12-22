ارتقا صنعت لرستان در گرو افزایش بهره وری از انرژی است

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، حبیب الله دهمرده صبح چهارشنبه در بازدید از شرکت توزیع برق استان در سخنانی با اشاره به جایگاه مهم برق در توسعه استان، پیشرفت، ارتقا و رشد لرستان را در گرو بهره وری هر چه بیشتر از انرژی دانست.

وی بر ضرورت توسعه زیرساختها در استان تاکید کرد و افزود: در مسیر رشد و توسعه می بایست با دانایی محوری و برنامه ریزی علمی زیر ساخت های کار را آماده کرد.

استاندار لرستان توجه به زیر ساختها، به ویژه در زمینه انرژی و حمل و نقل را یکی از ضرورتهای توسعه استان عنوان کرد و بر استفاده از منابع ملی و تسهیلات مناسب در این جهت تأکید کرد.

دهمرده با اشاره به شروع اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها، این قانون را موجب بسط و گسترش عدالت اجتماعی برشمرد و گفت: با این جراحی بزرگ در اقتصاد ضعیف ترین اقشار جامعه از منابع ملی بهره بیشتری می برند و موجب بهبود زندگی دهک های پایین جامعه خواهد شد.

وی همچنین در این بازدید با برشمردن اهمیت تکریم ارباب رجوع ، رسیدگی به مشکلات مردم را بالاترین خدمت و عبادت دانست و خواستار بررسی شیوه های رسیدن به رضایت مندی مردم در زمینه خدمت رسانی شد.