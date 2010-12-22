راه آهن میانه - تبریز 580 میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، محمد اشرف نیا ظهر چهارشنبه در دیدار اعضای شورای حمل و نقل استان با استاندار، اظهار داشت: امروز با وجود همه مشکلاتی که پیمانکاران با آن مواجه بودند آزاد راه تبریز – زنجان تا منطقه قزلجه میدان آماده بهره برداری است .

وی ادامه داد: هم اکنون 19 پروژه بزرگ راه در استان در حال اجراست که برای بهره برداری از آنها 25 میلیارد تومان اعتبار نیاز است .

وی اظهار داشت: در دولت های نهم و دهم توجه ویژه ای به راه های روستایی شده و تمام روستاهای بالای 50 خانوار استان صاحب راه آسفالته هستند .

اشرف نیا همچنین با اعلام این که سالن فرودگاه بین المللی تبریز در سطح کشور بی نظیر است گفت: عملیات ساخت این سالن در عرض 14 ماه انجام شد و طرح احداث سالن دیگری با 14 هزار متر مربع مساحت در مرحله جذب سرمایه گذار قرار دارد .

اشرف نیا با اشاره به این که در تمام نقاط حادثه خیز جاده های استان، راهداری مستقر شده افزود: آزمایشگاه مکانیک خاک نظارت خوبی بر کیفیت مصالح ساختمانی و روند اجرای پروژه های عمرانی دارد که این توجه در مقاوم سازی ساختمان ها موثر بوده است .

معاون عمرانی استاندار آذربایجان شرقی در بخش دیگری از سخنان خود به استقرار ایستگاه های جدید هواشناسی در نقاط مختلف استان اشاره کرده و افزود: با تجهیز سازمان هواشناسی استان به سیستم ماهواره ای برنامه ریزی شده است تا گزارش وضعیت آب و هوای استان در شبکه استانی به صورت تصویری و با حضور کارشناس هواشناسی ارائه شود .

اعتبارات اختصاص یافته به راه و ترابری آذربایجان شرقی ناکافی است

همچنین مدیرکل راه و ترابری استان در این نشست گفت: هم اکنون از 40 درصد ظرفیت استان در زمینه راه و ترابری استفاده می شود که علت آن عدم تخصیص اعتبارات کافی است .

علیزاده اظهار داشت: از سال 84 تاکنون تعداد روستاهای برخوردار از راه مناسب از 35 درصد به 76 درصد رسیده و از اول امسال نیز بیش از هزار کیلومتر راه روستایی آسفالت شده است .

وی تعداد مصوبات سفر ریاست جمهوری به استان در حوزه راه و ترابری را 16 پروژه مهم عنوان کرد و افزود: از این تعداد هفت پروژه در مراحل نهایی قرار دارند و به زودی بهره برداری خواهند شد .

علیزاده همچنین با اشاره به این که هم اکنون 13 هزار و 137 کیلومتر راه در استان وجود دارد، بر ارتقای کیفیت راه های استان برای رسیدن به ترافیک روان و بدون حادثه تاکید کرد .