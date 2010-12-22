راه آهن میانه - تبریز 580 میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، محمد اشرف نیا ظهر چهارشنبه در دیدار اعضای شورای حمل و نقل استان با استاندار، اظهار داشت: امروز با وجود همه مشکلاتی که پیمانکاران با آن مواجه بودند آزاد راه تبریز – زنجان تا منطقه قزلجه میدان آماده بهره برداری است.
وی ادامه داد: هم اکنون 19 پروژه بزرگ راه در استان در حال اجراست که برای بهره برداری از آنها 25 میلیارد تومان اعتبار نیاز است.
وی اظهار داشت: در دولت های نهم و دهم توجه ویژه ای به راه های روستایی شده و تمام روستاهای بالای 50 خانوار استان صاحب راه آسفالته هستند.
اشرف نیا همچنین با اعلام این که سالن فرودگاه بین المللی تبریز در سطح کشور بی نظیر است گفت: عملیات ساخت این سالن در عرض 14 ماه انجام شد و طرح احداث سالن دیگری با 14 هزار متر مربع مساحت در مرحله جذب سرمایه گذار قرار دارد.
اشرف نیا با اشاره به این که در تمام نقاط حادثه خیز جاده های استان، راهداری مستقر شده افزود: آزمایشگاه مکانیک خاک نظارت خوبی بر کیفیت مصالح ساختمانی و روند اجرای پروژه های عمرانی دارد که این توجه در مقاوم سازی ساختمان ها موثر بوده است.
معاون عمرانی استاندار آذربایجان شرقی در بخش دیگری از سخنان خود به استقرار ایستگاه های جدید هواشناسی در نقاط مختلف استان اشاره کرده و افزود: با تجهیز سازمان هواشناسی استان به سیستم ماهواره ای برنامه ریزی شده است تا گزارش وضعیت آب و هوای استان در شبکه استانی به صورت تصویری و با حضور کارشناس هواشناسی ارائه شود.
اعتبارات اختصاص یافته به راه و ترابری آذربایجان شرقی ناکافی است
همچنین مدیرکل راه و ترابری استان در این نشست گفت: هم اکنون از 40 درصد ظرفیت استان در زمینه راه و ترابری استفاده می شود که علت آن عدم تخصیص اعتبارات کافی است.
علیزاده اظهار داشت: از سال 84 تاکنون تعداد روستاهای برخوردار از راه مناسب از 35 درصد به 76 درصد رسیده و از اول امسال نیز بیش از هزار کیلومتر راه روستایی آسفالت شده است.
وی تعداد مصوبات سفر ریاست جمهوری به استان در حوزه راه و ترابری را 16 پروژه مهم عنوان کرد و افزود: از این تعداد هفت پروژه در مراحل نهایی قرار دارند و به زودی بهره برداری خواهند شد.
علیزاده همچنین با اشاره به این که هم اکنون 13 هزار و 137 کیلومتر راه در استان وجود دارد، بر ارتقای کیفیت راه های استان برای رسیدن به ترافیک روان و بدون حادثه تاکید کرد.
در این نشست مدیران شورای حمل و نقل استان گزارشی از اقدامات حوزه مربوط به خود را ارائه کردند.
نظر شما