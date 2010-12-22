یک برف ساده زمستانی اعتبار آلمان را خدشه دار کرده است

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه سوئیسی تاگس انسایگر در مطلبی نوشت: در حالی آلمانیها خود را افرادی با اعتماد به نفس بالا و سریع فرض می کنند و خیلی به خودشان اعتماد دارند که یک برف و یخ زمستانی اعتبار کشورشان را به بازی گرفته است.

در ادامه آمده است: فرودگاه فرانکفورت تعطیل شده است. دراتوبانهای معروف این کشور راهبندان ایجاد شده است. خطوط ریلی نیز دچار اختلال شده است. به این ترتیب آلمان این ملت مغرور و مطمئن به خود یک هرج و مرج زمستانی را تجربه می کند که تصویری را که مردم این کشور از خود ترسیم کرده اند را متزلزل کرده است.

تاگس انسایگر در ادامه گزارش داد: صدها پرواز در روزهای گذشته در آلمان لغو شده است. فرودگاه فرانکوفرت از مهمترین فرودگاههای آلمان به خاطر ریزش این برف غافلگیرانه ساعتهای طولانی با انبوهی از جمعیت معترض روبروست که از لغو شدن پروازهایشان ناراضی هستند.

نویسنده همچنین در بخش دیگری از این مطلب به بی نظمی در فرودگاههای برلین وخشم مسافران و مختل شدن خطوط ریلی اشاره کرد و در بخش دیگری از این مطلب نوشت: خشم مردم در این باره است که چرا زیرساختهای کشورشان تا این حد در برابر چند سانتی متر برف زمستانی آسیب پذیر است. بسیاری از شهروندان آلمانی این روزها این پرسش را مطرح می کنند که چرا کشور آنها با این سطح تکنولوژی بالا باید در برابر مسئله ناچیزی مثل یک برف و یخ زمستانی به زانو درآید.

