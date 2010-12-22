افتخار آفرینی ورزشکاران معلول لرستان در مسابقات پارا آسیایی گوانگجو

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، قهرمانان مسابقات ورزشی که در گوانگجو چین حائز رتبه های برتر شده بودند در میان استقبال مردمی وارد شهرستان خرم آباد شدند.

بنابر این گزارش در این دوره از مسابقات فرزاد سپهوند در رشته پرتاب دیسک در کلاس "اف 44" با پرتاب ۵۲ متر و ۶۰ سانتی متر حائز مدال طلا شد.

همچنین حمزه ندری دروزن ۱۰۰+ کیلوجودو نابینایان با غلبه برتمامی حریفان به مدال طلا دست یافت.

کامران شکری سالاری در رشته پرتاب نیزه نیز در کلاس "اف 42" با پرتاب ۴۶ متر و ۴۸ سانتیمتر حائز مدال طلا اولین دوره مسابقات معلولین پارا آسیایی شد.

کسب مدال نقره در رشته پرتاپ نیزه با پرتاب ۴۲ مترو ۴۷ سانتیمتر توسط محسن کائیدی از دیگر افتخارات ورزشکاران لرستانی در این دوره از رقابت ها بود.

همچنین بنابر این گزارش تیم والیبال نشسته بانوان جانباز و معلول کشورمان که سکینه کشوری از بانوان معلول استان در این تیم حضور داشت با نتیجه ۳ برصفر تیم مغلولستان را شکست داد و به مدال برنز دست یافت.

تیم والیبال نشسته آقایان جانباز و معلول کشورمان نیز که محمد رضا رحیمی از معلولین لرستانی در این تیم حضور داشت با غلبه برتمامی حریفان قدرتمندانه به فینال راه یافت و در فینال نیز با نتیجه ۳ بر۱ تیم چین را شکست داد و مقام اول را به دست آورد.