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۱ دی ۱۳۸۹، ۱۵:۴۲

انتقاد سناتورهای آمریکایی از نقش انگلیس در آزادی متهم لاکربی

انتقاد سناتورهای آمریکایی از نقش انگلیس در آزادی متهم لاکربی

شماری از سناتورهای آمریکایی دولت انگلیس را مسئول آزادی متهم اصلی پرونده لاکربی دانستند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، چهار تن از سناتورهای دمکرات سنای آمریکا انگلیس را متهم کردند که در ماجرای آزادی "عبدالباسط المقراحی" از زندانی در اسکاتلند نقش اصلی را ایفا کرده است.

این افراد با انتشار گزارشی انتقادی اعلام کردند که آزادی متهم اصلی پرونده سقوط هواپیمایی آمریکایی در لاکربی اسکاتلند، بدلیل اعمال فشارهای شدید از سوی لندن صورت گرفته است.
 
به اعتقاد این سناتورها منافع تجاری و اقتصادی انگلیس در این تصمیم گیری نقش بسزایی داشته است. در بخش دیگری از این گزارش به فشارهای اعمال شده از سوی دولت لیبی برای آزادی المقراحی نیز اشاره شده است.
 
با این حال مقام های انگلیس عقیده دارند که المقراحی آزاد نشده بلکه به سبب بیماری سرطان پروستات برای انتظار مرگ خود به لیبی منتقل شده است.
 
در 21 دسامبر 1988هواپیمای خطوط مسافری پان امریکن بر فراز دهکده لاکربی در اسکاتلند منفجر شد و تمام 270 مسافر و خدمه آن جان باختند. این حادثه در آن سالها به بزرگترین جریان تحقیق و بازجویی تاریخ انگلستان تبدیل شد اما آن را عموما حمله ای به ایالات متحده تلقی می کنند زیرا 189 نفر از قربانیان آمریکایی بودند.
کد مطلب 1215650

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